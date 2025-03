Gir ytringsfrihetspris til palestinsk forfatter og poet

Forfatterforeningens ytringsfrihetspris for 2024 går til de palestinske forfatterne Adania Shibli og Mosab Abu Toha.

Gjennom romaner, diktsamlinger, essays og tekster i sosiale medier skildrer de på ulikt vis «hva pågående vold gjør med et folk, et språk, en kultur», ifølge pressemeldingen.

– På hver sin måte har de behandlet noen av det tjuende- og tjueførste århundrets største kriser og forbrytelser. Sammen viser de fram den dehumaniseringen av palestinske liv som foregår i dag, skriver Forfatterforeningens internasjonale utvalg i sin begrunnelse.

Prisen går til en norsk eller utenlandsk forfatter som har utmerket seg i arbeidet for ytringsfrihet og toleranse i videste forstand, og deles ut lørdag på Forfatterforeningens årsmøte.

Shiblis prosa beskrives som «saktegående og ettertenksom», der Abu Tohas er mer direkte og aktivistisk i sin poesi. Hans dikt «What a Gazan Should Do During an Israeli Airstrike» gikk viralt etter 7. oktober 2023, og er også tatt med i diktsamlingen «Tunga mi protesterer mot døden».

Adania Shiblis (f. 1974) prisnominerte tredje roman «Tafsil Tanawi» er å lese på norsk som «En liten detalj» (2022). Den skulle hun motta pris for under bokmessen i Frankfurt året etter, men prisutdelingen ble utsatt etter Hamas-angrepet – noe som ble kritisert.

Mosab Abu Toha (f. i 1992) har utgitt to prisbelønte diktsamlinger: «Things You Might Find Hidden in My Ear» (2022) og «Forest of Noise» (2024). Var i 2017 med på å grunnlegge Edward Said-biblioteket. De to Gaza-filialene ligger i dag i ruiner, og Toha er i eksil i USA.