Forlagene krever bokmesse-svar

Kan man virkelig arrangeres Bokmässan i Göteborg denne høsten? Svenske forlag ønsker en rask avklaring.

24. september skal høstens bokmesse i Göteborg, den største av sitt slag i Norden, åpne sine dører. Det vil si: hvis messeledelsen får det slik de ønsker og planlegger. Men svenske forlag er sterkt i tvil om at dette vil skje. Nå krever de, i et skarpt formulert brev til Bokmässans ledelse, en avgjørelse for ikke å risikere å satse tid og penger helt unødig.

Ønsker klar beskjed

– Mange av våre medlemmer tenker: Er det virkelig mulig å gjennomføre en bokmesse på samme vis som vi har gjort tidligere år? Og finnes det en plan B? Vi synes at Bokmässan har avventet vel lenge med å gi klar beskjed, sier Kristina Ahlinder, direktør i den svenske forleggerforeningen til bokbransjemagasinet SvB.se. Hun fortsetter: – Det veldig positive og entusiastiske inntrykket Bokmässan har formidlet om den kommende messen, stemmer ikke overens med det bildet som vi eller NOFF (Nordiska oberoende förlags förening) har når vi snakker med våre medlemmer. Tvert imot.

De to forleggerforeningene har krever i brevet til Bokmässan svar, senest i begynnelsen av mai, på hvordan man akter å håndtere årets messe.

Ser på alternativer?

– Forlagene investerer mye tid og arbeid, fra februar og utover, med planlegging til messen. Nå er vi i den fasen hvor vi skal begynne å kontakte forfattere. Med tanke på at forlagene allerede har måttet innstille en rekke arrangementer ønsker vi ikke å ta risken på at dette skjer igjen, sier Eva Gedin, styreleder i den svenske forleggerforeningen til SvB.se.

Hun har også store betenkeligheter rundt arbeidsmiljøet på en så stor messe denne høsten, med tanke på at både forlagsfolk og forfattere som ikke er purunge skal befolke et messegulv i fire dager.

Messeansvarlig Frida Edman sier hun har forståelse for innspillet og varsler at hun vil presentere både en plan A og en plan B mot slutten av neste uke. Plan B skal ikke handle om å flytte tidspunkt for messen, men heller plattformer og møte-alternativer som kan fungerer også under de rådende forhold.

Bildet: LOVER RASK AVKLARING: Bokmässan-sjef Frida Edman.