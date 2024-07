Fra svensk hyttekos til baskiske delikatesser

DAGENS SOMMERGJEST: Camilla Tvedt har et spennende matprosjekt på gang, hvor hun spiser seg gjennom verden. Men denne sommeren trenger hun bare jordbær fra Valldal.

Camilla Tvedt jobber til daglig som kategorisjef for skjønnlitteratur i Norli, men på fritiden har hun og familien et spennende matprosjekt på gang. De spiser seg nemlig gjennom verden. Hittil har de laget mat fra 30 land, og flere skal det bli denne sommeren.

– Hvor tilbringer du ferien?

– I år blir det først rolige uker ved sjøen på hytta i Sverige og så skal jeg nyte det gode liv i San Sebastian, den baskiske byen som Hemingway var så glad i. Jeg gleder meg til å drikke baskisk sider, spise pintxos og forhåpentligvis få ørlite frisk bris fra Atlanterhavet.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– En solid bunke bøker/manus, ro nok til at jeg finner hvilepulsen, god mat og drikke med familie og venner – og så er det jo aller best med sol og varme

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Den beste boken jeg har lest i år er Andrew Waldens Jævla menn. Denne morsomme, underfundige og særdeles velskrevne oppvekstskildringen fra 80-tallet må alle få med seg. Les, les!

– Marzahn, mon amour av Oskamp og Demon Copperhead av Kingsolver likte jeg også veldig godt. Og Line Baugstø kommer med roman nå i juli. Trenger du en underholdende strandbok så er hennes Evil grandma et hett sommertips.

– Øverst i feriebunken ligger kommende bøker av Carl Frode Tiller, Anne B Ragde og Jævelunge av Frederik Svindland.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Litt begge deler. Jeg øver meg på å være mer avlogget.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Jordbær. Hver dag! Og aller helst jordbær fra Valldal. Ellers har familien et spennende matprosjekt på gang. Vi spiser oss gjennom verden (#vispiserossgjennomverden). Vi har nå laget mat fra 30 land, og jerk chicken fra Jamaica er en foreløpig favoritt. Med en frisk salat og kokosris er det et perfekt sommermåltid.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Da ville jeg invitert en gjeng favorittforfattere til bords. Jeg tror en middag og noen flasker vin med Kerstin Ekman, Ingvar Ambjørnsen, Frode Grytten og Thomas Korsgaard ville blitt veldig hyggelig.

– Ditt beste ferieminne?

– Da må jeg dele et ganske nytt minne. I påsken var familien i Georgia, og på besøk hos en familie i en liten landsby fikk vi være med på vår første supra. En supra er et georgisks festrituale, der en tamada med stødige retoriske evner og sosial klokskap leder et selskap gjennom skåler om ulike tema. Det ble sunget og danset og vi lo og gråt. Det var en skikkelig rørende og fin opplevelse.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Det er så mange dedikerte og flinke folk som gjør en formidabel innsats for boka, men uten forfatterne kommer vi ikke langt. Så en stor sommerlig blomsterbukett til alle forfattere, med ønske om fortsatt stor skrivelyst.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Da ville jeg sikret at aviser og andre medier som prioriterer bokanmeldelser og inspirerende bokstoff i ulike kanaler får nok kulturstøtte. Nå ligger mye bak betalingsmur. Det bør anmeldes mye bredere enn det gjør i dag og det bør være et mål at anmeldelsene skal kunne leses av alle.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– I stedet for én bok på pensum ville jeg ha utvidet skoledagen og innført langlesing eller dybdelesing som eget fag i skolen. (Ikke rent lite jeg skal utrette i rollen som kulturminister for en høst)

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Uventet bestselger drar hopetall til bokhandelen»

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– «Hva gleder du deg aller mest til i sommer?»

– Å plukke sopp! Jeg blir lykkelig om jeg får noen timer for meg selv for å tråle skogen etter gull. Gjerne med lydbok på øret.

LES FLERE SOMMERGJESTER HER!