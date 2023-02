Fra Radio Gaga til Flåklypa

– Min ambisjon er å ta så godt vare på karakterene hans som mulig når jeg sender dem ut på nye eventyr, sier «Radio Gaga»-skaper Øyvind Sagåsen om å tre inn i Flåklypa-universet til Kjell Aukrust.

Det populære juleheftet Flåklypa har vært uten manusforfatter i et par år, etter at Haakon Isachsen la ned fjærpennen. Utgiveren Egmont innså fort at det ville bli vrient å finne noen som kunne ta over etter ham.

«Etter noen tunge år med utilbørlig press, skamløs smisk, fysisk og psykisk besudling og bestikkelser i både fast og flytende form er det med tindrende øyne og brede, fjollete glis at Egmont endelig kan presentere den nye forfatteren av Flåklypa julehefte», skriver Egmont i en pressemelding.

Og det er Radio GaGa-skaperen Øyvind Sagåsen som skal ivareta arven etter Aukrust.

Ydmyk arvtaker

– Min ambisjon er å ta så godt vare på karakterene hans som mulig når jeg sender dem ut på nye eventyr. Og sørge for at dette universet, som veldig mange har et nært forhold til, er til å kjenne igjen når de leser juleheftet, sier Sagåsen.

Han er en av Norges mest erfarne serieskapere. Allerede i 1989 stiftet han Norsk Seriebyrå, og i 1991 sa han opp jobben på smelteverket i Odda og har siden jobbet med tegneserier på fulltid. Sagåsens serier har stått på trykk i 350 forskjellige publikasjoner i ti land. I tillegg til suksessen Radio Gaga har han tegnet mange andre serier og jobbet med alt fra Dilbert til Mummi, er oversetter og ellers velbevandret i de fleste hjørner av tegneseriebransjen.

Oppfinnelsene skal med

Selv for en så rutinert serieskaper er det krevende å skape en ny historie innenfor et eksisterende univers.

– Det viktigste er å prøve å få en følelse av karakterene og hvilke regler som gjelder i Aukrust-universet. Selv om jeg var noenlunde kjent med skaperverket hans før jeg tok denne jobben, brukte jeg mye tid på research. Det er jo en del faktorer som skal være på plass, uansett hvordan historien blir. Folk ville nok reagere hvis jeg unnlot å ha med et par av Reodors oppfinnelser eller Bronskimlets høytidsstemte lyrikk.

– Vil leserne merke at Flåklypa-teamet har fått et nytt medlem?

– Tja, sier Sagåsen, – De ville nok ha merket det uansett hvem som tok over skrivemaskina. Alle forfattere har sin egen fortellerstemme og preferanser. Humorserier har jo vært min hovedgeskjeft i mange år, og det vil kanskje merkes. Allikevel håper og tror jeg at Aukrusts fantastiske figurer og miljø er lett gjenkjennelige i det nye heftet vårt. Heldigvis er tegneren, den fantastiske Thierry Capezzone, den samme!