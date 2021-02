Fra Aftenposten til Vigmostad & Bjørke

Kristin Storrusten er ansatt som markeds- og informasjonskonsulent for barne- og ungdomsbøker i Vigmostad & Bjørke.

– Mange innbiller seg visst at barne- og ungdomsbøker har lavere status eller kvalitet enn bøker for voksne. For noe sludder. Bøkene skal følge deg fra vugge til grav, og da må de du leser fra vugge til russebuss, være ekstra gode. Enas og Vigmostad & Bjørkes bøker leses allerede av mange barn, nå gleder jeg meg til å jobbe for at enda flere skal oppdage dem, sier Kristin Storrusten

Hun kommer fra kulturredaksjonen i Aftenposten, der hun har vært journalist og nekrologansvarlig. Hun har også jobbet i Aftenposten Junior. Hun har hatt språkpodkast sammen med Helene Uri og fortsetter som språkspaltist i Aftenposten Lørdag.

En sjeldent god formidler

Storrusten har mastergrad i litteraturformidling. Tidligere har hun vært kommunikasjonsrådgiver i Norsk Bibliotekforening. I tillegg har hun skrevet tre bøker for voksne og barn. Denne våren er hun redaktør for en diktantologi på Samlaget.

– Jeg er svært glad for å ha fått dyktige Kristin Storrusten med på laget! Hun er en sjeldent god formidler og har vist er et brennende engasjement for den viktigste litteraturen. Jeg tror hun vil være en utmerket ambassadør for den voksende barnebokporteføljen fra Vigmostad & Bjørke og Ena, sier forlagssjef Elizabeth Sellevold.

Storrusten er på plass i forlaget fra mandag 1. februar.

