Bragevinneren til minne

LYRISK: Vi skriver i dag første søndag i advent. Torsdag kveld ble Beate Grimsrud den første i Brageprisens historie som tildeles prisen etter sin død. Nils-Øivind Haagensen skrev i sommer et vakkert minnedikt til Grimsrud.

Prisen fikk Grimsrud for romanen Jeg foreslår at vi våkner. Vi var mange som var rørt da Bjørne Grimsrud, Beates bror, tok imot Brage-prisen på vegne av forfatteren:

– Dette er veldig gledelig, jeg tror alle som har stått Beate nær gleder seg stort over dette, samtidig som vi kjenner på sorgen over at hun ikke er her og får oppleve dette. Hun ville ha takket alle som har bistått henne i dette bokprosjektet og gleder seg over at en slik pris vil kunne bringe hennesforfatterskap ut til enda flere lesere, sa Bjørne Grimsrud.

Beate Grimsrud er den første i Brageprisens historie som tildeles prisen etter sin død. Grimsrud gikk bort 1. juli, etter en tids sykdom.

I sommer, få dager etter at det var blitt kjent at Beate Grimsrud var gått bort, skrev Nils-Øivind Haagensen vakre og vemodige vers til minne om sin forfatter-kollega. Disse får bli den første søndagen i advents lyriske: