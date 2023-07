Førsteutgave solgt for over 10.000 pund

En førsteutgave av Tolkiens verdenskjente bok «Hobbiten», som ble funnet ved en tilfeldighet i en bruktbutikk i Skottland, har blitt solgt for over 10.000 pund.

Det sjeldne eksemplaret av den berømte boken, som følger eventyrene til hobbiten Bilbo Baggins, ble oppdaget ved en tilfeldighet i en bruktbutikk i Dundee som samler inn penger til den britiske kreftforeningen.

Selv om butikkens prismodell er å selge varer for under 5 pund, tilsvarende rundt 66 kroner, endte boken til slutt på kreftforeningens eBay-side med en prislapp på 10.099,50 pund, tilsvarende over 134.000 kroner.

Boken fra 1937 er skrevet av Ringenes Herre-forfatter J.R.R. Tolkien og er en av kun 1500 eksemplarer utgitt i originalopplaget. Boken har svart-hvitt illustrasjoner og kart tegnet av Tolkien selv.

Funnet ved en tilfeldighet

Butikksjef Adam Carsley forteller at han fant den dyrebare boken da han skulle gi opplæring til noen nye ansatte på lageret i butikken, der det er flere hundre bøker.

– Jeg åpnet den første siden av boken, og da jeg så at det var en førsteutgave, tenkte jeg det kunne være verdt å sende den til eBay, sier han.

– Først trodde jeg at vi ville få maks 500 pund for den, hvis vi var heldige, så jeg kunne nesten ikke tro det da jeg hørte noen måneder senere at den hadde blitt solgt for 10.000 pund, fortsetter han fornøyd.

Penger til kreftforeningen

Ifølge Carsley er boken sannsynligvis en av de mest verdifulle varene som er donert til den britiske kreftforeningens bruktbutikker noensinne. Det er også den dyreste varen kreftforeningen har solgt på sine eBay-sider.

– Donasjoner som disse bidrar til å finansiere livreddende forskning over hele Storbritannia, sier han takknemlig.

Boken Hobbiten var opprinnelig tenkt som et selvstendig verk, men ble begynnelsen på det som skulle bli Tolkiens verdenskjente serie «Ringenes Herre».