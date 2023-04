Første Grimsrudstipend til Aaiún Nin

Angolanske Aaiún Nin tildeles det første Grimsrudstipendet. «Hen skriver med livet som innsats», skriver juryen.

I disse dager ville forfatter Beate Grimsrud ha rundet 60 år. Til minne om henne oppretter familien nå Grimsrudstipendet – som skal deles ut for aller første gang i år. Det skjer 26. mai, under Norsk litteraturfestival på Lillehammer.

I statuttene heter det at stipendet skal deles ut til en ung, lovende skandinaviske forfatter.

«Beate var opptatt av et tydelig språklig uttrykk, og det er derfor et ønske at denne prisen løfter fram tilsvarende språklig nysgjerrighet. Stipendet er pålydende 50 000 kroner, og det legges opp til at det deles ut et stipend av gangen – i tre år på rad.

– Beate var veldig tydelig på at stipender i mange år var den eneste inntektsmuligheten hun hadde, som gjorde at hun kunne bruke all sin tid på å skrive. Beates venner og familie ønsker derfor å minnes henne ved å gi et stipend til en ny forfatterstemme, sier tvillingbroren, Bjørne Grimsrud, i en kommentar til Cappelen Damm.

Stipendets jury skriver i sin innstilling at «I Beate Grimsruds ånd utfordrer årets stipendmottaker kategorier, posisjoner og autoriteter og utvider rommet for hvem det er som får lov å være forfatter – og hvordan litterært språk skal se ut.»

Aaiún Nin (f. 1991) er angolansk, men bokdebuten var danskspråklig. Diktsamlingen «På min huds sorthed» utkom i 2021, og her var poeten Mette Moestrup involvert i bearbeidelse og oversettelse.