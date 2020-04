Fire trekker seg fra akademiet

Forfatter Suzanne Brøgger er en av dem som trekker seg i protest mot et omstridt medlem i Det danske akademiet.

Skandalen rullet vel og lenge gjennom det tradisjonsrike og prestisjetunge Svenska Akademien og førte til at ledere gikk, medlemmer trakk seg eller ble byttet ut og ikke minst at Jean-Claude Arnault ble dømt til fengsel for to voldtekter.

Arnault ble kjent som «kulturmannen» i svensk offentlighet. Han var gift med akademi-medlem Katarina Frostenson og var politianmeldt av 18 kvinner og også mistenkt for å ha lekkket navn på nobelprisvinnere. Ekteparet drev klubben Forum, som var et samrøre mellom offentlige penger. og private venner. Det var i kjellerlokalet at mange av overgrepene skulle ha funnet sted og journalist Matilda Gustavsson avdekket saken og skrev romanen Klubben om saken. Svenska Akademien har betydelig makt og står blant annet bak utvelgelsen av nobelprisvinneren i litteratur.

Metoo = terrorisme

Men har du hørt om Det danske akademi? Den uavhengige organisasjonen ble stiftet i 1960 for å «virke for dansk ånd og sprog, især inden for litteraturen». Akademiet deler ut en rekke store litteraturpriser og har en struktur som kan minne om svenskenes. Det Danske Akademiet har 20 medlemmer, hvor de fleste er forfattere, språk- og litteraturforskere. Men danskene har ikke hatt interne stridigheter, overgripere og utsettelser av utdelingen av nobelprisen på sin cv. Nå melder nyhetsbyrået TT at det ikke er problemfritt der heller.

Stridens kjerne er medlemmet Marianne Stidsen. Hun har forsvart det svenske akademiets omstridte medlem Horace Engdahl samt at hun skal ha likestilt metoo med terrorisme. Derfor har fire fremstående medlemmer, Suzanne Brøgger, Ida Jessen, Jens Smærup Sørensen og Astrid Saalbach forlatt akademiet helt eller delvis.

– Ekstremt uvanlig

– Det akademiet jeg kjente, er forsvunnet. Det er på grunn av Marianne Stidsen. Det blir nok ikke som før igjen. jeg vil ha en fri samtale om litteratur. Derfor går jeg av, uttaler Ida Jessen til Dagbladet Information.

Nyhetsbyrået TT spør kulturjournalisten Kristian Lindberg, som har fulgt danskenes akademi nøye:

«Hvor bemerkelsesverdig synes du at avhoppene er?»

Lindberg svarer: «At medlemmer forlater sine oppdrag, er ekstremt uvanlig. Det har bare hendt noen enkelte ganger siden akademiet ble grunnnlagt i 1960, sier han ifølge Svensk Bokhandel