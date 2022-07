Cappelen Damm spinner i fra

BRANSJESTATISTIKKEN: De siste årene har bydd på tøff fight mellom Cappelen Damm og Kagge/Stenersen. Denne gang er det ikke snakk om saken.

Gjennom de siste års bokbransjestatistikker har det vært flere tøffe fighter mellom Cappelen Damm og Kagge/Stenersen om å være det ledende forlaget innenfor norsk sakprosa. I 2020-statistikken hadde Kagge (21,2 prosent) og J.M. Stenersens Forlag (5,9 prosent) en total markedsandel på 27,1 prosent, mot Cappelen Damms 16,5 prosent. I 2021-statistikken er rollene byttet om: Cappelen Damm klokker inn på 21,9 prosent, mens Kagge/Stenersen faller med hele 8,1 prosentpoeng – til 19 prosent.

Innenfor oversatt sakprosa har det sjelden vært noe snakk om saken. Den kategorien har Cappelen Damm hatt et fast grep om. Så også i år, selv om storforlagets markedsandel er mer enn halvert fra året før. Hvor de markedsandelene har forduftet er «anyone’s guess», etter som bransjestatistikken kun fanger opp forlag med over 5 mill. i omsetningen innenfor kategorien. Det er mildt sagt en stor svakhet ved statistikken når over 68 prosent av omsetningen ikke henføres til et forlag.

Oversikten over markedsandeler omfatter kun medlemsforlag i Forleggerforeningen, hvilket vil si at eksempelvis Bonnier (ikke medlem i 2021) og Vigmostad & Bjørke ikke er med.

Norsk sakprosa

Markedsandeler i prosent 2021 (2020 i parentes)

1 (2) Cappelen Damm 21,9 (16,5)

2 (3) Gyldendal 16,0 (16,3)

3 (1) Kagge 12,6 (21,2)

4 (4) Aschehoug 7,3 (5,9)

5 (5) Stenersen 6,4 (5,9)

6 (6) Forlaget Press 4,4 (4,1)

7 (-) Samlaget 2,5 (-)

8 (-) Spartacus 2,5 (-)

9 (-) Pax 2,0 (-)

10 (7) Vega 1,9 (2,2)

Ingen andre forlag kom over omsetningsgrensen på 5 mill. kr.

Oversatt sakprosa

Markedsandeler i prosent 2021 (2020 i parentes)

1 (1) Cappelen Damm 18,1 (36,5)

2 (2) Gyldendal 13,7 (11,4)

Ingen andre forlag kom over omsetningsgrensen på 5 mill. kr.

(Kilde: Bokmarkedet 2021 – Forleggerforeningens bransjestatistikk)