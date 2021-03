Fløy høyt i muldvarp-år

2020 ble et rekordår for Fontini Forlag, med en omsetningsvekst på 4,7 millioner - til 21,5 millioner kroner.

Trass i pandemiens monotoni: Gjengen i Fontini har all grunn til å smile etter et solid fjorår. Omsetningen var opp 4,7 millioner, til 21,5 millioner kroner. Imprintforlaget kunne dermed levere et driftsbidrag på 5,5 millioner til sin eier Cappelen Damm.

– Treffer tidsånden

– Vi har hatt en eventyrlig vekst i et utfordrende år. Flere av bestselgerne våre, som Charlie Mackesys Gutten, muldvarpen, reven og hesten, treffer nok tidsånden, sier Fontini-forlagssjef Lindy Andersen. – Gutta i Trehuset og Vilma gjør suksess på Storytel og ikke minst har vi et veldig godt breddesalg av papirbøker i bokhandel. Vi ser at sakprosabøker med høy kvalitet etterspørres og temabøker om følelser for de mindre barna har solgt i over 25.000 eksemplarer.

Lindy Andersen er også svært glad for at 7 av de 10 mest utlånte bøkene på norske bibliotek er fra nettopp Fontini:

– Her velger barna selv hva de vil lese, så det viser deg at mange av våre titler treffer barna på hjemmebane.

Over 30 land

Etter et solid fjorår, venter et spennende år med mye nytt og noen endringer, skal vi tro forlagssjefen:

– Vi vil styrke Fontinis profil i bokhandel med de aller beste barnebøkene fra hele verden. Ved siste opptelling utga vi forfattere fra over 30 land. Det er viktigere enn noensinne for barn og unge å reise i litteraturen. Reiser i frodige fantasiverdener, klodens natur og i ulike kulturer. Hvis vi fortsatt klarer å kombinere dette med kvalitetsutgivelser som barna selv ønsker å lese er vi fornøyd, sier Andersen, som også varsler noen nye grep:

– I tillegg til de omstillinger pandemien fører med seg har vi ansatt en ny redaktør, og vi skal gradvis integrere Font Forlag og voksenbøker som en del av den daglige driften.

Fonts liste blir først synlig igjen i 2022, og da håper vi å ha en enda en ny redaktør på plass.

Lyden av Fontini

Lydbok-boomen har også inntatt Fontinis lokaler:

– Vi jobber også mer med lyd og digital markedsføring direkte mot bokkjøperne. Fontini har et tyvetalls innspillinger som kommer på strømming. Her må jeg få skryte litt av den høye kvaliteten de nye lydbøkene som Gutta i trehuset, Vilma, Poteby og Den lille marerittbutikken har fått. Veldig morsomt å se barnas spontane reaksjoner og hvordan de vil høre historiene igjen og igjen, gjerne mens de blar i papirboka og ser på bildene, forteller Lindy Andersen.