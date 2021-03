Fri oss fra all denne nynorsken

LYRISK: Det er lett å irritere seg over all bruken av nynorsk. Det i alle kanaler. Hvorfor skal vi påtvinges: Tor Jonsson, Bjørn Eidsvåg, Vamp, Sylfest Lomheim, Ivar Aasen, Linda Eide, Edvard Hoem, Jon Fosse, Tarjei Vesaas, Ingvild Bryn, Hellbillies, Nordstoga, for ikke å snakke om prestesønnen Ragnar Hovland, undrer Øystein Hauge.

ALL DENNE NYNORSKEN OVERALT

av Øystein Hauge

Har aldri forstått vitsen

Har virkelig aldri forstått vitsen

Velter ut av radio og TV

Døgnet rundt og i alle kanaler

Snakker selvfølgelig om dette

grautmålet vi alle må slite med

Nynorsken

Radio og TV. Og innimellom

også i litteraturen

Hva galt har vi gjort?

Ta bare denne Tor Jonsson

fra oppi Setesdalen er det vel

Gudbrandsdalen kanskje

«Nærast er du når du er borte»

Kan noen gi den mannen

en realitetsorientering

Å være nærmest når du er borte?

Det er bare nynorskfolk som kan

finne på å skrive noe slikt

Og slik holder de på

Der er Bjørn Eidsvåg på radioen igjen

«Du og eg har ein gammal drøm»

Vet du hva! Jeg har ingen

«gammal drøm» med deg,

Bjørn Eidsvåg

Verken på nynorsk eller på

avdanka saudadialekt

Snakk så folk forstår deg!

Og ikke før er vi kvitt

Eidsvågs drømmer så drømmer de

jaggu meg på nynorsk i Vamp også:

«Va du drøm? Va du te?

Va du hud? Va du blod?

Dette må dere faktisk spørre

noen andre om, Vamp

Sylfest Lomheim for eksempel

Han lager sikkert en

temakveld på de greiene der

En helaften

Med syvretters middag hentet fra

de overdådige menyene til Ivar Aasen

fra den gangen han inviterte til gjestebud

I v a r, som nynorskfolket ynder å kaller ham

På fornavn der selvfølgelig

Ivar Aasen som lurte folk opp i stry

Fikk dem til å snakke kaudervelsk

Selv bodde han i hovedstaden

Må ha tjent seg søkkrik

Hva har vi egentlig

igjen for disse Nynorskingane

(som de jo bare e l s k e r å kalle seg selv)

Ta bare Linda Eida.

Er det noen som i det hele tatt

ser på disse programmene hennes?

Tenk SPRÅKSJOV dere!

Så festlig! Hva? SJOV

Kjære Linda Eide.

Det ER faktisk ikke noe i det norske

sproget som heter SJOV

Det heter SHOW

Med dobbeltve på slutten

Edvard Hoem kan du også

få billig av meg

«M i t t t a p r e s p r å k»

En bok han selv har skrevet

og som han maser om i tide og utide

Mitt tapre språk! Akkurat!

Offerrollen der altså.

Trekker nynorskkortet

Samtidig som Norsk Salmebok er

full av visene hans.

Om det ikke finnes ålreite

nynorskforfattere også?

Tviler jeg på

Tviler jeg faktisk sterkt på

Men. Jo. Kanskje Tarjei Vesaas

Han har i det minste hatt

vett nok til å sette bokmålstitler

på bøkene sine

Isslottet. Kimen

Huset i mørket

Romantitler folk forstår!

Vårnatt

Båten om kvelden

Har ikke lest noe av ham

Men titlene ser greie ut

Men så kan du jo ta Jon Fosse da

åoof Nå tror jeg bare vi skal være

veeldig happy for at

det meste av det han skriver

faktisk blir oversatt til språk vi forstår

For hva skal det være godt for?

Hva har vi igjen for dette

Som kulturnasjon mener jeg?

Ta bare nyhetsoppleserne

Ingvild Bryn for eksempel

Forstår dere hva hun sier?

Jeg må innrømme jeg har

store, store problem

Og det er veldig spesielt da

Nyhetene. Som er så viktige for oss

Der er denne nynorsken igjen

På radioen.. Hellbillies

«Du e det finaste eg veit»

Kjære Hellbillies

Muligens det fineste dere vet

Men tenk litt på oss andre også da

Dette er billig dansebandmusikk til

bruk på landsbygda etter klokka

to om natta når folk uansett er

langt nedi Smirnofflaska og

ikke akkurat klar for noen

språkdebatt for å si det sånn

Og da har jeg ikke engang

nevnt for dere denne grisen som

står og hyler i de andre radiokanalene

Hva galt har vi gjort!

Som skal bli påtvunget alt dette

Er det Nordstuen han heter

Nordstoga kanskje. Noe sånn

Tenk grisen står og hyler, dere

Visstnok en prestesønn som har

skrevet teksten. Ragnar Hovland

Han blir vel snart invitert til

Linda Eide han også

For sammen å diskutere seg fram til

hvorfor denne grisen står og

hyler slik hele tiden

Analyser og tolke

grisehylet og syntaksen i det

Blir vel fort en times

nynorsksending der også

…

Men hva har vi

igjen for det, liksom

Om vi tenker norsk kultur mener jeg

What´s in it for me?

som jeg pleier å si

Selv ikke under

julehøytiden skal vi få fred

Smørbukk. Tuss og troll

Vangsgutane

Hvem er de egentlig?

De som skriver og tegner

de greiene der?

Noen alkoholiserte gamle

gubber i skinnvest sannsynligvis

Som ikke har fått seg jobb på

Samvirkelaget

Sitter med blyantstumpene sine

i ei bortgjemt tømmerkoie i

en eller annen sidedal med

stort islett av innavl

Drikker Nynorsk Raudvin og

tror de bedriver stor kunst:

«Ein dag kjem ein stor amerikansk

bil til bygda. Då er dei to brørne

Steinar og Kåre ikkje seine om å

hive seg på syklane sine».

Oh my God!

Uutholdelig spennende, selvfølgelig

Her får nok Netflix konkurranse ja

Hysj… Radioen igjen

Vassendgutane nå

«Kjøyre Granada. Jada. De e kje… «

(forstår jo ikke hva de sier engang)

«Det e kje nåke Lada»

Å hjelpe meg for en dialekt

Sunnfjord, er det det?

Sunnmøre kanskje

