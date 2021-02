Filmopsjon solgt før lansering

Pia Tjelta og Tuva Novotny har sikret seg filmopsjonen på Monica Isakstuens nye roman, "Mine venner", før den i det hele tatt er lansert.

– At to så ekstremt sterke kunstnere som Pia Tjelta og Tuva Novotny vil lage film av Mine venner, er en stor kompliment til boka. Jeg er selvfølgelig veldig stolt og glad! sier Monica Isakstuen.

Om tre dager utkommer hennes nyeste roman, Mine venner (Gyldendal). Men allerede nå har skuespillerne Tjelta og Novotny sikret seg opsjonsrettighetene til en mulig filmatisering.

– Mine venner har en enorm kraft i seg. Monica Isakstuen skriver om vennskap så det river i hjerte og sjel og teksten treffer med en sjelden umiddelbarhet. Jeg både gleder og gruer meg til å forsøke å adaptere denne konfliktfylte hovedpersonen inn i et filmatisk univers sammen med Tuva Novotny, sier Pia Tjelta.

Ikke overrasket over begeistringen

– Jeg er ikke overrasket over at Pia Tjelta og Tuva Novotny er like elleville over Mine venner som vi er, og vi gleder oss til å se hva de vil gjøre med ‘venninneboka’. Det er svært handlekraftig av dem å klare å få opsjonen på plass allerede før boka lanseres, sier forlagssjef i Gyldendal, Kari Marstein.

I følge forlaget er det vennskap som står i sentrum for Isakstuens nyeste roman:

«Mine venner er en dypt urovekkende og burlesk roman om vennskapets skyggesider. Hovedpersonen har fått en uvenn – eller hva kaller man det egentlig når to venner ikke er venner lenger? Mer enn noe annet frykter hun uvennens fortelling om henne, uvennens versjon. På den store, skrekkelige overraskelsesfesten samles alle venner hun har opplevd å ha, eller som hun kanskje selv har vært, og talene som etter hvert holdes er absurd ærlige.»