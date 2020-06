Fet suksess for Bukkene

Rørviks Bukker har spist seg fete det siste tiåret. «Bukkene Bruse på Badeland» er den mest solgte norske barneboka det siste tiåret.

– Ingen skjønte at dette var noe som kom til å selge mer enn vanlig. Hvis salgstall hadde vært målet, tror jeg ikke boka ville blitt gitt ut, forteller Bjørn Rørvik.

Den nyskrevne fortellingen om det gamle eventyret har truffet en nerve i det norske folk. Helt siden Bukkene Bruse på badeland (Cappelen Damm) utkom i 2009 har den vært en megasuksess i utallige barnefamilier. Nå topper boken bestselgerlisten for barnebøker for det siste tiåret (se hele listen lenger ned i saken).

Rørvik tror de traff noe i tiden:

– Kanskje vi traff en eller annen tidsånd? At det var riktig bok til riktig tid. Både bilder og tekst var noe nytt. Det gikk i hvert fall rett hjem hos barna og foreldrene.

Hjerneteppet skapte suksessen

– Ideen oppsto på en bildebokkonferanse hvor Gry Moursund og jeg skulle sitte sammen med to andre nordiske lag på scenen og finne på tekst og bilder til forskjellige oppgaver, forteller Rørvik.

Det skulle vise seg å være en stressende opplevelse.

– Vi fikk oppgaven «Geita som ville være gud». Meningen var at jeg skulle skrive en slags tekst ut fra den tittelen og at Gry skulle lage et par tegninger til, men det låste seg fullstendig for oss. Jeg fikk jernteppe, tida rant ut, og som en slags kriseløsning prøvde jeg å gjøre en vri på bukkene Bruse. At de ville på spa på fjellet i stedet for å høre på bonden og gå til seters.

Nødløsningen skulle derimot gi mersmak.

– Først etterpå, da vi satt i taxien tilbake til hotellet, dukket tanken på badeland opp. Og at trollet selvfølgelig måtte følge etter. Da skjønte vi at dette faktisk kunne bli ganske morsomt.

– Hva husker du best fra arbeidet med boken?

– Det er nok den opplevelsen på Tou Scene, som først og fremst var veldig stressende. Følelsen av å sitte der med tomt ark og ikke komme på noe var ille. Vi kunne jo ikke levere blankt. Å skrive manuset i etterkant var ganske lett.

Sydentur med Bukkene

– Vi får prøve å stoppe i tide, sier Rørvik på spørsmål om hvor mange bøker han har tenkt å skrive om Bukkene.

Han åpner derimot for å ta dem over i andre medier:

– Både Gry og jeg har lyst til å prøve å få dem over på kino, men det er overraskende vanskelig. Foreløpig virker det som om støtteordningene for film foretrekker Snekker Andersen og Kardemommeby framfor nyere ting.

Men før vi eventuelt får se Bukkene på sølvlerretet, utkommer det en ny bok om Bukkene. I Bukkene Bruse drar til syden bestiller geitene en tur til varmere strøk.

– Hva kan leserne se frem til med denne utgivelsen?

– Kanskje en forsmak på neste års ferie? Og for den som lurer: joda, bukkene møter en viss nabo hjemmefra på turen.

Listen er sammenstilt av Bokhandlerforeningen. NB: På mobil leses listene best i breddeformat/landscape.

Topp 10 norske barnebøker – 2010-2019

Forfatter Tittel Forlag Utg.år 1 Bjørn F. Rørvik Bukkene Bruse på badeland Cappelen Damm 2009 2 Maja Lunde Snøsøsteren Kagge 2018 3 Thorbjørn Egner Klatremus og de andre dyrene i Hakkebakkeskogen Cappelen 1997 4 Jørn Lier Horst Operasjon Tordensky Gyldendal 2013 5 Thorbjørn Egner Folk og røvere i Kardemommeby Cappelen Damm 1979 6 Jørn Lier Horst Operasjon Sommerøya Gyldendal 2014 7 Bjørn F. Rørvik Bukkene Bruse vender tilbake Cappelen Damm 2014 8 Jørn Lier Horst Operasjon Mørkemann Gyldendal 2013 9 Jørn Lier Horst Operasjon Solnedgang Gyldendal 2013 10 Jørn Lier Horst Operasjon Vindkast Gyldendal 2014