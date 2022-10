Ferrantes siste roman blir Netflix-serie

Serien har premiere januar neste år.

Elena Ferrantes siste roman Dei vaksnes løgnaktige liv blir TV-serie på Netflix og har premiere 4. januar 2023.

Ferrante har selv skrevet manuset i samarbeid med Laura Paolucci, Francesco Piccolo og Edoardo De Angelis. Det er det italienske produksjonsselskapet Fandango som står bak serien, som også gjorde HBO-serien basert på Ferrantes Napoli-kvartetten (My brilliant friend). Serien er regissert av den napolitanske regissøren Edoardo De Angelis.

Et familiedrama

Elena Ferrante er en av vår tids største forfattere, spesielt kjent for Napoli-kvartetten.

Dei vaksnes løgnaktige liv utkom i 2020 til strålende kritikk over hele verda. Her er handlingen lagt til et middelklassemiljø i Napoli på 1990-tallet. Romanen følger et familiedrama om oppvekst, identitet og klasse, om seksualitet, og kunsten å balansere sannhet og løgn.

Ungjenta og enebarnet Giovanna får livet snudd på hodet den dagen hun overhører sin elskede far, si at han synes hun er stygg. Dette lille øyeblikket blir starten på den første av mange oppdagelser Giovanna gjør, som får selve grunnmuren i det trygge hjemmet hennes til å smuldre. Foreldrene er ikke dem hun tror de er, og hun lærer på den harde måten hva det vil si å være voksen.

Det er Samlaget som utgir boken på norsk, og det er Kristin Sørsdal som har stått for oversettelsen.