Feirer tiårsjubileum

BOKHØSTEN: Figenschou forlag har utgitt 100 titler på 10 år. Denne høsten fortsetter dessuten Trollheim-suksessen.

Bokhøsten er godt i gang, og forlagene har allerede begynt å pushe ut titler fra sine mangfoldige utgivelseslister. Over de neste ukene vil Bok365 se nærmere på årets bokhøst gjennom presentasjoner av forlagenes høstlister. Nå er turen kommet til Figenschou forlag.

Denne høsten feirer det lille, uavhengige barnebokforlaget Figenschou 10 år. Og forlagets eneste ansatte, gründer, forlegger og redaktør Anitra Figenschou, forteller at Figenschou har utgitt ganske nøyaktig 100 titler i løpet av de 10 årene Figenschou forlag har eksistert.

– I 2022 hadde forlaget en omsetningsrekord på 4,2 millioner kroner, det var en dobling av omsetningen fra 2020, sier Figenschou.

– Det må aldri bli kjedelig

– Unge leser i dag ønsker seg ikke kjedelig realisme, det må være «larger than life», og fantasy sjangeren passer dem perfekt! De vil heller ikke bli behandlet som barn, derfor må illustrasjonene vise fram en verden de kan relatere seg til, uansett monster eller mennesker må de se ut som på film eller som karakterer fra spillenes verden, slik at de kan leve seg inn i historien. Det må aldri bli kjedelig og når de første liker noe vil de ha mer, derfor bør det være en serie. Trollheim-serien leverer på disse punktene og det er nok noen av årsakene til at den har blitt en både bestselgende og prisvinnende bokserie, forteller Figenschou.

Trollheim-serien er skrevet av Arne Lindmo, som ble tildelt ARKs Barnebokpris for den første boken i serien. Denne høsten er han aktuell med bok 4 i Trollheim-serien, Vampyrer og demoner og en frittstående roman med tittelen Julekuppet som utkommer i slutten av oktober. Sistnevnte er en frittstående barneroman som handler om fire fattige gatebarn som bestemmer seg for at i år skal de feire tidenes beste jul, første må de bare gjennomføre tidenes kupp!

– Vi er alle på jakt etter bøker, filmer, tv-serier, musikk som kan sette oss i julestemning når det nærmer seg jul. Og juleromanen har nærmest blitt en ny sjanger. Julekuppet er en slik deilig juleroman som hele familien kan lese og som vil sette deg i skikkelig julestemning. Se bare på de fantastisk stemningsfulle illustrasjonene til Ida Skjelbakken!

Svanesjø og superheltdyr

Figenschou fortsetter også sin populære serie Eventyrorkesteret, og denne høsten utgis Svanesjøen med musikk av Tsjajkovskij.

– I hver eneste by og bygd rundt omkring i Norges land finnes det en ballettskole. Mange av oss har tatt danseklasser da vi var barn eller vi har selv barn som danser. Vi vet hvor fantastisk, hvor vanskelig og hvor gøy det er med dans. Svanesjøen er verdens mest berømte ballett med Tsjajkovskijs umiskjennelige vakre musikk. Alle kan ta del i denne fantastiske klassikeren gjennom bildeboken Eventyrorkesteret – Svanesjøen som er en bildebok med klassisk musikk.

Figenschou sørger for at flere dyr skal fylle norske bokhandlere denne høsten:

– Det finnes masse flotte bøker om dyr for barn, de fleste er illustrerte bøker, vi har Superkrefter i dyreriket boka fordi vi har fått beskjed av både bokhandlere, foreldre og barna selv om at de savner ekte bilder av dyra. Og disse dyrefotoene er spektakulære!

