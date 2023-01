Den britiske forfatteren Fay Weldon er død, 91 år gammel. Hun etterlater seg et imponerende litterært livsverk.

Det er hennes sønn Dan Weldon som bekrefter dødsfallet overfor The Guardian.

Hun var kjent for sine bøker, TV-dramaer, skuespill og noveller om livet i Storbritannia. Karrieren hennes strakte seg over mer enn fem tiår.

Hun ble tidlig et feministikon, men uttalte senere at feminismen hadde gått for langt.

En hunndjevels bekjennelser er kanskje hennes aller mest berømte roman. Boka ble filmatisert i stor Hollywood-skala i 1989. Regissør var Susan Seidelman, og storheter som Meryl Streep og Roseanne Barr sto på rollelista.

– Det er bare morsomt at folk den dag i dag forbinder meg med den boken. Den ble en stor suksess som jeg er stolt og glad over også i dag, slår hun fast i et intervju med NTB i 2013.

Hun fortalte også om sitt liv med mange barn og hele fire ekteskap. Forfatteren var i Norge for å snakke om selvbiografien Auto da Fay.

– Det var tøffe tider da jeg var fulltidsarbeidende alenemor. Senere ble jeg forfatter på fulltid, og da ble det enklere, den dragkampen mellom jobb og hjem ble borte. Det ble også enklere da barna vokste til og jeg fikk mer «egentid», fortalte Weldon.