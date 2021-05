– Fantastisk, sår og hjerteskjærende

DISSE ANBEFALER JEG: Embla ved ARK Karenslyst Allé på Skøyen slår et slag for engelsk litteratur – og den beste boken hun har lest det siste året, "Shuggie Bain".

Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn de som står i frontlinjen i norsk bokbransje? I 2021 vil vi ukentlig presentere bokanbefalinger fra bokhandlere over hele det ganske land, og de vil også røpe hva som selger akkurat nå og hvilke titler de ser frem til. Embla ved ARK Karenslyst Allé på Skøyen i Oslo forteller at hun hittil i år har lest 25 bøker, og har masse gøy å anbefale. Spesielt er hun glad i debutromaner og engelsk litteratur: – Hvilke bøker anbefaler du akkurat nå? – Mine topp fem bøker som jeg anbefaler akkurat nå er en god blanding. Når det kommer til barne- og ungdomsbøker anbefaler jeg Alma Freng og solfangerne av Ida Tufte Michelsen og Dette er ikke oss av Neda Alaei. Videre er jeg veldig glad i å lese engelske bøker, og anbefaler Love After Love av Ingrid Persaud, Such a Fun Age (Litt av en tid) av Kiley Reid, og Shuggie Bain av Douglas Stuart. – Hvilken bok gleder du deg mest til denne våren? – Jeg gleder meg veldig til en engelsk ungdomsbok som kommer ut i sommer, Ace of Spades av Faridah Abike-Iyimide. Det er en high school-thriller, og er omtalt som en blanding av «Gossip Girl» og «Get Out». Videre gleder jeg meg til å endelig lese We Are All Birds of Uganda av Hafsa Zayyan, som kom ut tidlig i vinter. – Hvilken bok er den beste du har lest det siste året? – Den beste boken jeg har lest i år er uten tvil Shuggie Bain av Douglas Stuart. Den er helt fantastisk skrevet, den er sår og hjerteskjærende, men også fin og full av små håp gjennom hele. En utrolig debutroman som jeg anbefaler på det sterkeste! 0 Delinger