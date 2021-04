Etterforsker strømmesvindel

Politiet etterforsker pirat-strømmetjeneste for lydbøker, med VB Bok som påstått avsender. Vigmostad & Bjørke har politianmeldt siden for identitetstyveri.

Lydbøker i strømmetjenester har på kort tid revolusjonert bokbransjen. Da Strawberry Publishing i fjor høst la ut nyinnspilte lydbøker av blant andre Jørn Lier Horst, gikk Lydbokforlaget ut og kalte disse «piratkopier» i omløp – noe partene skal strides om i retten neste uke.

Nå er det imidlertid avdekket hva som udiskutabelt er piratkopier. Lydbokforlaget er forlaget som er hardest rammet, men også Cappelen Audio og Norges Lyd- og Blindeskriftbibliotek er representert. Årsaken til at Lydbokforlaget er representert med et flertall utgivelser, kan være at det er norske lydbøker utgitt på CD som virker være lagt ut.

– Vi har ingen grunn til å tro at det har å gjøre med svikt i rutiner, sier administrerende direktør i Lydbokforlaget og Fabel, Ann-Kristin Vasseljen.

VB Bok påstått avsender

På en påkostet og overraskende velskrevet hjemmeside, påstår piratsiden å være hjemmehørende i Vigmostad & Bjørke-konsernet. Som kontaktansvarlig oppgir tjenesten imidlertid navnet på en kjent politiadvokat.

På piratsiden kan man i dag laste ned og høre på nær 300 lydbøker, de aller fleste altså med utspring hos Lydbokforlaget.

– Vi ser meget alvorlig på dette, og vi har klaget inn virksomheten for selskapet som har solgt domenenavnet, og til Finn hvor lydbøkene også var lagt ut en kort periode, men ingen vil gi oss brukerinformasjon uten et utleveringspålegg fra politi eller domstol. Politianmeldelsen for identitetstyveri vil kunne grunnlag for et slikt utleveringspålegg, forteller Vasseljen.

Anmeldt både til politi og bransjeorganisasjoner

Vigmostad & Bjørke ble gjort oppmerksom på siden i mars, og forlaget gikk straks til politianmeldelse. Via konsernets salgskanal, Ebok.no tok konsernet også kontakt med Bokhandlerforeningen, som igjen meldte saken videre til Forleggerforeningen.

Politiet er nå i full gang med etterforskning av saken, men politiadvokat Malene Lillebostad Svendsen i Vest politidistrikt Bergen er ikke villig til å uttale seg om saken på nåværende tidspunkt.

Ber om ideell støtte

På piratsiden forsøker man ikke å ta betalt direkte, men man markedsfører seg som «et ideelt og ikke-kommersielt prosjekt som tilbyr kostnadsfrie norske lydbøker.» Av denne grunn oppfordres brukere til å bidra med støttepenger: «Alle innsamlede midler i sin helhet går til prosjektet.»

Piratsiden har i en kort periode markedsført seg via Finn.no. Piratene oppgir også en PayPal-konto. Politiet forsøker nå sannsynligvis å spore disse eventuelle pengene, alternativt bakmennene for opprettelse av kontoene.

Har du tips i saken, kontakt gjerne anders@bok365.no. Du er selvsagt garantert anonymitet.