Et mulig overambisiøst ferieprosjekt

Arne Christian Konradsen, forlagssjef i Bibelselskapet og Verbum forlag, legger ut på et prosjekt denne ferien; nemlig en pilegrimsferd. Og med seg i bagasjen har han et annet ambisiøst prosjekt: En veldig stor bok, som krever masse konsentrasjon.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Akkurat nå er jeg med familien på en vingård i Bourdaux. Vi skal snart begynne å gå pilegrim med de to minste barna for første gang, Santiago de Compostella. De er små, så vi tar små stykker om gangen. Det er mulig det er et overambisiøst prosjekt, så dette skal evalueres, før vi eventuelt fortsetter neste år.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– En vanlig sommerferie veksler mellom mitt hjemsted i Storfjord i Troms, med fisking og fjellturer, og sommerstedet i Malaga, med bading og sol. Det hender at det er sol i Nord-Norge også. Barn og masse aktivitet har vært hovedingrediensene de siste 17 årene.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Kvit norsk mann av Brynjulf Jung Tjønn. Det gjør meg så glad å se at den ligger på bestselgerlistene! Til å være en ny, norsk diktsamling klarer den det kunststykket å være bred og umiddelbart tilgjengelig for leseren, samtidig som den går dypt inn i en krevende tematikk, med et slående billedspråk. Akkurat nå ligger The Master and His Emissary – The Divided Brain and the Making of the Western World av Iain McGilChrist i bagasjen. Et upraktisk valg å drasse med seg på gåtur med barn, den krever masse konsentrasjon, er lang og utrolig spennende.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Drømmer om å overlate jobben til automatisk fraværsmelding. E-posten sjekkes etter barna er i seng, og tidvis på andre, totalt upassende tider. Her må det tas grep til høsten.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Jeg synes sommeren er en dårlig tid for mat, alltid varmt, så jeg er sjelden sulten. Om jeg skal være ærlig og ikke skal finne på noe fancy, så er det faktisk sen frokost med havregrøt.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Forlagsstaben i Verbum og Bibelselskapet! For en nerdete og fantastisk kul gjeng jeg jobber med. Det finnes ikke like i bransjen. Men familien vil protestere her. Jeg har lenge sagt at den jeg aller helst skulle møtt, er oppfinneren av Baby Björns reiseseng. Jeg blir ofte overstadig fasinert av praktiske oppfinnelser. Jeg tror alle småbarnsforeldre vet hva jeg snakker om her. Tenk å få en stor og lett barneseng, sammenslått til en så liten kloss. Utrolig! Skulle gjerne hatt en sånn hjerne.

– Ditt beste ferieminne?

– Som barn må det være krabbefiske på vårt sommersted i Lyngdal. Jeg måtte nesten i terapi da vi solgte det stedet.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Jeg regner med at Trettebergstuen vil få mange buketter i denne spalten gjennom sommeren. Det er på sinn plass nå som bokloven er vedtatt, så blomstene går til henne.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Kjøpt meg nye klær. Jeg har inntrykk av at det eneste nye ministere rekker å gjøre det første halvåret, er å kjøpe seg en bedre garderobe. Påtakelig godt dokumentert på Dagsnytt. Derfor synes jeg det hadde vært litt spennende om Rødt kom seg i regjering, for hva ville da skjedd med Mimir Kristjansson? Det lurer jeg på. Om jeg hadde hatt mer tid som minister, ville de to store sakene for meg vært lesning blant barn og unge, og den uregulerte teknologiindustrien fra Silicon Valley. Her har vi mistet kontrollen, som foreldre og samfunn.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Bibelen, åpenbart. For en lissepasning til forlagssjefen i Bibelselskapet! Et helt bibliotek med poesi, spennende historier, død, frelse, nåde, kjærlighet og alt imellom. For vår kultur og vårt språk og vår tenkning er den grunnleggende. Den tåler også å leses på ulike premisser, ikke bare som en religiøs tekst, men også som et historisk dokument. Her har vi som Bibelselskap kanskje bidratt negativt med å låse tekstene til religiøse lesninger på ulike måter, fremfor å åpne dette biblioteket for alle.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Marilynne Robinson topper bestselgerlistene både for skjønnlitteratur og sakprosa. (Jeg er blodfan gjennom mange år, bøkene er nå tilgjengelig i norsk oversettelse og Verbum gir ut sakprosaen hennes.)

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– «Hvordan går det med bibelrevisjonen som kommer ut i mars 2024?»

– Jo, Bibel 2024 er i rute. Vi har akkurat levert trykkebekreftelse på 95.000 bibler i 30 ulike utgaver. Dette har mange jobbet med i flere år, og det er en stor investering for oss. Vi gleder oss til å vise norske lesere og bokhandlere de nye utgavene. Det er mye nytt å glede seg over her, og bokhandlerne og kjøperne kan knapt få bøker med bedre gjenstandsverdi enn dette!

