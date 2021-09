Anbefaling med utropstegn

DISSE ANBEFALER JEG: – Ja, og så dytter jeg David Diops siste bok, "At night all blood is black", på alle som ikke rekker ut av sjappa i tide.

Hvem er vel bedre til å gi innsidetips enn de som står i frontlinjen i norsk bokbransje? BOK365 presenterer ukentlig bokanbefalinger fra bokhandlere over hele det ganske land.

Denne uken er turen kommet til den feministiske bokhandelen Gullberg & Bostadløkken på Alexander Kiellands plass i Oslo. De selger både godt leste og flunkende nye bøker. Bokhandler Ida Pallin Bostadløkken anbefaler først en bok med utropstegn i tittelen.

– Hvilke bøker anbefaler du for tiden?

– Jeg anbefaler Denne er for deg, Jesusa! av Elena Poniatowska, utgitt på Fanfare og oversatt av Signe Prøis. Jesusa er ei dame jeg ble glad i på ekte. Jeg gråt litt da jeg var ferdig med Jesusas livshistorie. Jeg anbefaler også ofte Jenny av Sigrid Undset. Det er overraskende mange som ikke har lest den. Den tar tak i deg og slipper deg ikke før på siste side. Undset var kompromissløs! Ja, og så dytter jeg David Diops seneste bok, At night all blood is black, på alle som ikke rekker ut av sjappa i tide. Den var vakker! Musikalsk og magisk. Jeg er svak for store fortellinger om vennskap og hvordan vanlige mennesker kan ramle ut i avgrunnen uten helt å forstå hvorfor. Liker du Leikvoll, vil du like den.

– Hvilken bok gleder du deg mest til å lese i høst?

– Jeg gleder meg til å lese Jon Fosses og Maria Narvarro Skarangers seneste. Jeg gleder meg til Linn Ullmanns Jente, 1983. Og hvis det stemmer at det kommer noe mer fra Michel Houellebecq, så må jeg selvsagt hive meg over den også. Jeg gleder meg sikkert til en haug mer, men dette er det første som ramler ned i hodet på meg. Jeg gleder meg også til novellesamlingen til Sara Stridsberg.

– Hva er den beste boka du har lest så langt i år?

– Den beste, hvis jeg må svare, er Denne er for deg, Jesusa!. Men Samtykket av Vanessa Springora traff også som et ballespark. Herregud, for en hevn. Ellers setter jeg stor pris på Muriel Sparks noveller. Dette er en forfatter Johanne Gullberg og Ali Smith har gjort meg oppmerksom på. For en mester Spark var. Hennes historier virker som advarsler. Mørke og hverdagslige. Grøss!