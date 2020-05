Vi kårer tiårets norske roman!

Ti år - femti norske romaner. Hvilken mener du er den aller beste?

Det siste tiåret har gitt oss flere store norske romaner, hvorav flere er blitt suksesser også utenfor landets grenser. Men hvilken var «den beste»?

Gjennom de neste ukene inviterer vi deg til å bli med på kåringen av det siste tiårets beste norske roman. Vår jury har satt sammen en liste på 50 romaner utgitt i 2010-2019, og i tillegg har jurymedlemmene gitt sine personlige stemmer. Nå er det opp til leserne å stemme frem sine favoritter. Leser- og jurystemmene vektes 50/50. Ettersom jurystemmene allerede er avgitt, og disse ikke blir offentliggjort før leseravstemningen er avsluttet, er vi sikret at både juryens og lesernes valg skjer i «upåvirket tilstand».

Klikk her for å stemme.

Tøffe forhandlinger

Da juryen skulle komme opp med en liste på femti kandidater, var det flere som satt høyt i fleres bevissthet og ga seg selv. Men fra starten av 2010 til slutten av 2019, er det lett å glemme.

Juryen måtte møtes digitalt og det ble friske forhandlinger og mange hensyn å ta: Har vi for mange menn? Er det for lite nynorsk? Hvor er de unge? Hvor er debutantene? Tenk om vi kunne hatt med 2009-bøkene også! (Men det kunne vi ikke)

Til slutt gikk juryen gjennom sentrale forfatterskap og vurderte tittel mot tittel. Listen over de utvalgte er et resultat av forhandlinger, tap og seire. Altså et kompromiss som alle i juryen stiller seg bak og ikke begrunner ytterligere.Det ville forbause oss om du ikke finner ut at du savner en bestemt bok eller ett bestemt forfatterskap. Men juryen har altså både tenkt, vurdert og forhandlet med hverandre.

Dette er juryen

Angelique Heggheim, som tidligere har gått Fagskolen for bokbransjen og som nå driver den kjedeuavhengige Sagene Bok og Papir i Oslo. Hun har hatt svært travle dager under coronakrisen og derfor måtte jurymøtet foregå digitalt etter arbeidstid.

Janneken Øverland er tidligere redaksjonssjef for oversatt skjønnlitteratur i Gyldendal, men nå pensjonist. Hun skriver for Bokmagasinet i Klassekampen og leter frem gamle bokskatter i Fra bokhylla-spalten i Bok & samfunn.

Leif Gjerstad er en av landets mest erfarne musikkjournalister og driver nå leffeslab.com der han skriver om musikk og litteratur. Han anmelder bøker i BOK365.

Vidar Kvalshaug er forfatter av 15 bøker, skriver nå boka om Ari Behn og er deltidsansatt i BOK365, også som anmelder.

Her de femti finalistene:

Frode Grytten: Brenn huset ned

Karl Ove Knausgård: Min kamp 6

Agnes Ravatn: Fugletribunalet

Lars Saabye Christensen: Byens spor – Skyggeboken

Ole Robert Sunde: Penelope er syk

Dag Solstad: Tredje, og siste, roman om Bjørn Hansen

Nina Lykke: Nei og atter nei

Roy Jacobsen: De usynlige

Simon Stranger: Leksikon om lys og mørke

Vigdis Hjorth: Arv og miljø

Lars Mytting: Svøm med dem som drukner

Mona Høvring: Fordi Venus passerte en alpefiol den dagen jeg blei født

Cecilie Enger: Mors gaver

Per Petterson: Menn i min situasjon

Monica Isakstuen: Rase

Jon Michelet: En sjøens helt – Skogsmatrosen

Geir Gulliksen: Historie om et ekteskap

Linn Ullmann: De urolige

Hanne Ørstavik: Det finnes en stor åpen plass i Bordeaux

Rune Christiansen: Ensomheten i Lydia Ernemans liv

Helga Flatland: Bli hvis du kan. Reis hvis du må

Zeshan Shakar: Tante Ulrikkes vei

Ida Hegazi Høyer: Unnskyld

Olaug Nilsen: Tung tids tale

Jan Roar Leikvoll: Fiolinane

Merethe Lindstrøm: Dager i stillhetens historie

Johan Harstad: Max, Mischa & Tetoffensiven

Edvard Hoem: Slåttekar i himmelen

Maja Lunde: Bienes historie

Matias Faldbakken: Vi er fem

Gunnhild Øyehaug: Presens maskin

Maria Navarro Skaranger: Alle utlendinger har lukka gardiner

Carl-Frode Tiller: Begynnelser

Beate Grimsrud: En dåre fri

Gaute Heivoll: Før jeg brenner ned

Tore Kvæven: Når landet mørknar

Lars Amund Vaage: Syngja

Jan Kjærstad: Berge

Brit Bildøen: Tre vegar til havet

Liv Køltzow: Melding til alle reisende

Anne B. Ragde: Liebhaberne

Kjartan Fløgstad: Due og drone

Kyrre Andreassen: For øvrig mener jeg at Karthago bør ødelegges

Stig Sæterbakken: Gjennom natten

Jon Fosse: Det andre namnet

Selma Lønning Aarø: Hennes løgnaktige ytre

Maria Kjos Fonn: Kinderwhore

Ingvar Ambjørnsen: Ekko av en venn

Marie Aubert: Voksne mennesker

Niels Fredrik Dahl: Mor om natten

