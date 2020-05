André Bjerke: Æresretten og rettssikkerheten

I dette innlegget skal vi vurdere om æresrettens dom over André Bjerke av 17. august 1945 tilfredsstiller de rettssikkerhetsnormer som det var rimelig å stille i 1945. Vi skal i den forbindelse også knytte noen bemerkninger til boken av Kjartan Fløgstad, Tore Rem og Espen Søbye, På æren løs, som ble utgitt i mars i år.

I denne boken er André Bjerke hovedpersonen. Han er direkte og indirekte behandlet i kapittel 3, 4 og 5 samt deler av kapittel 8 og 9.

Totalt sett refererer forholdet til Bjerke (og faren Ejlert) seg til cirka en tredjedel av boken.

Dette er en påfallende og uforholdsmessig stor plass, når boken angivelig skal representere en kritikk av Forfatterforeningens generelle vurdering og spørsmålet om æresretten generelt brøt viktige rettssikkerhetsnormer. I behandlingen av Bjerke får vi i liten grad en redegjørelse for om – og i hvilken grad – rettssikkerhetsnormene ble ivaretatt i prosessen mot André Bjerke.

Derimot får vi en rekke lengre utredninger av andre spørsmål – som hverken direkte eller indirekte har tilknytning til æresrettens dom eller til spørsmålet om rettssikkerhet. Behandlingen av Bjerke skjemmes for øvrig av ensidige vurderinger og polemiske utfall.

I mai 1945 var den generelle oppfatning at André Bjerkes oppførsel under krigen ikke på noen måte hadde skadet Forfatterforeningens anseelse (som var et viktig kriterium for fellelse i æresretten). Det motsatte var tilfelle: Bjerke ble fremhevet som eksempel på en forfatter som utviste en nasjonal holdning. Bakgrunnen for denne vurderingen var blant annet:

• André Bjerke deltok i kampene i april 1940, og ble tatt til fange av tyskerne.

• Han skrev og leste opp dikt med klar front mot nazismen, blant annet diktet «Mørk St. Hans».

• Han skrev andre innlegg under krigen som hadde en antinazistisk profil, blant annet nekrolog over den danske dikteren Kaj Munk.

• I 1946 utga han diktsamlingen Regnbuen, som også inneholdt en rekke antinazistiske dikt, men som ble skrevet under krigen.

• Han skjulte seg i månedsvis fordi han var redd for politiforfølgelse.

Disse forholdene blir nedtonet og bagatellisert i På æren løs.

Bjerkes deltagelse i kamphandlingene i april 1940 avskrives under henvisning til at det finnes flere eksempler på folk som engasjerte seg i motstanden våren 1940, men som senere ble NS-medlemmer. Men hvordan dette har overføringsverdi for André Bjerkes forhold er vanskelig å forstå: Bjerkes etterfølgende forhold må selvsagt vurderes individuelt og ikke ut fra hva andre har gjort eller ikke gjort.

Forfatterne nedtoner også hans krigsdikt, særlig «Mørk St. Hans». Det er det ingen grunn til. Av innstillingen til Forfatterforeningens æresrettsutvalg av 9. mars fremgår det på side 46 at diktet tydeligvis var så sterkt at nazimyndighetene nektet opplesning av diktet, jevnfør note 97 – som forfatterne av På æren løs ikke nevner – hvor det heter:

«Æresrettsutvalget henviser til attest fra Oslo politikammer av 31.10.1945 for at diktet Mørk Sankthans ble nektet lest opp av nazimyndighetene, men likevel offentlig fremført av forfatteren i en serie opplesningsaftener på restauranten Kongen i august 1942.»

Kritikken av André Bjerkes opptreden under krigen koker ned til ett forhold: Høsten 1944 utga Gunnar Stenersens Forlag en norsk oversettelse av det finske nasjonaleposet Fänrik Ståls sägner, som er skrevet av Johan Ludvig Runeberg.

Oversettelsen var i det vesentlige gjort av André Bjerke, men også Ejlert Bjerke var engasjert i arbeidet. Det foreligger et dagboknotat fra André Bjerke 3. februar 1944, hvor han skriver at han gjennomarbeidet og forbedret farens oversettelse av deler av 4. avdeling i boken.

Honoraret på kr 10 200 kroner ble utbetalt til Ejlert. Begrunnelsen for dette er uklar. André Bjerke hadde god økonomi under krigen som følge av høye forfatterroyalties for to kriminal­romaner. Årsaken til at Ejlert mottok honoraret kan ha vært et ønske om å støtte faren økonomisk.

Gunnar Stenersens Forlag var et naziforlag med en rekke utgivelser som støttet Nasjonal Samling og den tyske okkupasjonsmakten.

Hva så med innholdet av Fänrik Ståls sägner? Runebergs bok er en hyllest til det finske folk og deres motstandskamp mot russerne tidlig på 1800-tallet. Boken er således et forsvar for et lite folk som forsvarer seg mot overmakten. Dette passer i utgangspunktet godt med Norges kamp mot Tyskland.

Forholdene var imidlertid spesielle da Stenersen i 1943 bestemte seg for å utgi en norsk oversettelse: På dette tidspunkt var Finland alliert med Tyskland i kampen mot Sovjetunionen. Boken kunne således leses som en støtte til denne kampen. Men forholdene endret seg raskt: Da boken utkom høsten 1944, var det sluttet fred mellom Sovjetunionen og Finland, og finnene var nå allierte i kampen mot Tyskland.

Plutselig kunne boken lett leses med motsatt fortegn – som en hyllest til finnene, som altså nå hadde sluttet seg til kampen mot Nazi-Tyskland. Denne tolkningen var så nærliggende at man på NS-hold nedtonet utgivelsen.

Oversettelsen var anonym. Først etter freden ble det avdekket at det var far og sønn Bjerke som sto bak. Et viktig punkt i dommen mot Bjerke var spørsmålet om oversettelsen var egnet til å skade Forfatterforeningens anseelse. Det kunne vanskelig være tilfelle under krigen, all den stund det var tale om en anonym utgivelse som ikke kunne knyttes til Forfatter­foreningens medlemmer eller fremsto som et brudd på kulturfronten.

Men – ikke desto mindre – står vi overfor et kritikkverdig forhold: Uansett innhold og eventuelle skadevirkninger skulle far og sønn Bjerke ikke akseptert forespørselen om oversettelse fra Gunnar Stenersens Forlag.

Spørsmålet blir hvilken vekt dette skal ha i totalvurderingen av André Bjerkes forhold og om vilkårene for å dømme ham i æresretten var til stede som følge av oversettelsen. Denne samlede vurdering ble ikke foretatt av æresretten. Det gjorde derimot ankeinstansen, Norges Kunstnerråd, som frifant Bjerke.