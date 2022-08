Ernaux, jubileum og norske favoritter

Høsten på Litteraturhuset i Oslo byr på store nasjonale og internasjonale forfatternavn og ikke minst 15 årsjubileum.

Litteraturhuset i Oslo har sluppet høstprogrammet sitt, og det er en tettpakket arrangementshøst.

Sesongen blir sparket i gang allerede 17. august, med besøk av selveste Annie Ernaux. Arrangementet ble utsolgt nesten umiddelbart da det ble lansert før sommeren. Litteraturhuset valgte derfor å flytte arrangementet ut av huset, til Universitetets aula.

Men Ernaux er langt ifra den eneste populære forfatteren som gjester huset i løpet av høsten.

15-årsjubileum og utenlandsbesøk

6. september kommer den ukrainske forfatteren Jurij Andrukhovytsj til Litteraturhuset. Her møter han forfatterkollega Erlend Loe til en samtale om sin bok Moskoviaden og hva den kan si oss om ukrainernes blikk på Russland, og om Russlands blikk på dem.

Uken etterpå, 14. september, gjester den somalisk-britiske forfatteren Nadifa Mohamed Litteraturhuset. Mohamed er kjent for de prisvinnende romanene Svart mamba og I de tapte sjelers land. Nå er hun Norgesaktuell med romanen Mannen fra Tiger Bay, om forbrytelser, straff og rasisme i rettssystemet. Hun møter Nazneen Khan-Østrem til samtale.

I høst er det 15 år siden Litteraturhuset åpnet dørene første gang, og i den anledning skeier vi ut med en tettpakket uke med besøk av fire stjerneforfattere:

19. september kommer Sara Stridsberg for å snakke med Kjersti Skomsvold om dem som faller utenfor, om barndom, tap, makt og vold. Samtalen ble utsatt i fjor høst grunnet sykdom.

20. september kommer Booker-prisvinner Damon Galgut og allerede dagen etter, 21. september, kommer den britiske poeten Warsan Shire.

Sist, men ikke minst, 22. september kommer den amerikanske forfatteren Jonathan Franzen til Litteraturhuset. Hans nyeste roman, Korsveien, er et rikt familieportrett som tegner et bilde av et Amerika i forandring. Franzen møter Preben Jordal til samtale om romanen.

Den norske bokhøsten

Dag Solstad mener selv at det er rart at ikke flere ser at hans romaner handler om Gud. En som imidlertid har sett troen i Solstads bøker, er kritiker og forfatter Tom Egil Hverven som i sin essaysamling Å lese etter troen blant annet tar for seg Solstads forfatterskap. 24. august møter de to kritiker Even Teistung til en samtale om tro og motstand, gudsbegrep og litteraturens evne til å utforske de ytterste spørsmål.

2. september er det duket for en samtale om rasisme, identitet og det å høre til, når forfatter og poet Brynjulf Jung Tjønn gjester Litteraturhuset med sin nye diktsamling: Kvit, norsk mann.Tjønn møter redaktør av antologien Norsk nok, Mala Wang-Naveen, til samtale.

Viser kultfilm

På Oslo kulturnatt 16. september vil det bli liv på huset, med samtale om og visning av «The Rocky Horror Picture Show». Filmekspert Brita Møystad Engseth, skuespiller Petter Winther og forfatter Molly Øxnevad møtes til samtale om hvorfor de elsker denne kultfilmen over alle kultfilmer. Samtalen ledes av Vanja Ødegård. Ved selve filmvisningen er det ikke tillatt med vanngevær av hensyn til lerretet, men små vannpistoler ønskes velkommen!

I tillegg vil SALONG! med Sandra Kolstad starte opp igjen etter sommeren den 9. september.

Saklig søndag om aktuelle tema

Saklig søndag fortsetter selvsagt også.

21. august vil Frode Fanebust holde foredrag om Aleksander Kielland-ulykken og 28. august vil Brasileksperten Torkjell Leira fortelle oss om Bolsonaros Brasil.

Foredragsrekken fortsetter i september: 4. september kommer Elisabeth Eide til huset med et foredrag om India og hindunasjonalismen, 11. september skal Ståle Wig fortelle oss om situasjonen i Cuba, 18. september kommer Anders Hammer til Litteraturhuset med et foredrag om radikaliseringen av Philip Manshaus, og 25. september holder Frank Rossavik foredrag om ytringsfrihetens vilkår i Norge. Helt i starten av oktober blir det foredrag om foregangskvinnen Gina Krog ved forfatter Magnhild Folkvord.