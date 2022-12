Er det gull alt som glimrer?

Noen titler på Amazon har 90 prosent falske anmeldelser. Når hvem som helst kan etterlate en anmeldelse og drysse stjerner over en bok i nettbokhandelen: Hvor sikre kan vi være på at de positive omtalene er rettmessige?

Bespoke Software Development Company har gjennom nylige undersøkelser kommet frem til at bøker er den kategorien hos Amazon med flest falske omtaler. Faktisk viser en gjennomgang av ReviewMeta et snitt på 25 prosent falske bokomtaler, med i alt 50 517 falske rangeringer.

Boken med flest falske omtaler, er Jeffrey Archers Next in Line. Her var hele 90 prosent av omtalene ikke genuine. Den neste på listen er David Walliams’ Spaceboy, hvor 33 prosent av omtalene var falske anmeldelser.

Det er usikkert hvem som sørger for å legge inn de falske omtalene på disse titlene.

Hva med norske forhold? Men hva med hos norske nettbokhandlere?

– Foreløpig er ikke dette noe tema som er relevant for oss å uttale oss om. Vi har akkurat rullet ut ny nettbutikk, og har ikke tatt i bruk kundeanmeldelser på den nye plattformen ennå, svarer Norlis markedssjef, Caroline Heitmann. Så langt har Norli abonnert på stjernerangering fra bokelskere.no.

Også hos ARK har de liten tro på at falske omtaler og stjerner forekommer i noen stor grad: – Vi har ingen grunn til å tro at noen som legger igjen en stjerne eller anmeldelse på våre produkter har dårlige intensjoner med det, og velger sånn sett å stole på våre kunder i denne sammenhengen, sier Sandra Ågotnes Lærum, Signerings- og arrangementskoordinator.

Slik avslører du falske anmeldelser

Men hvordan skal vi kunne avsløre falske anmeldelser? Jignesh Vaducha er teknologiekspert ved Bespoke Software Development Company og lister fem måter å avsløre falske anmeldelser.

1. Mangel på detaljer: Et typisk tegn på falsk omtale er få ord, kanskje bare ett, som for eksempel ‘great’, ‘superb’, ‘couldn’t ask for more’. Dette tyder mer på automatisert respons av en datamaskin i motsetning til en person som har gått inn for å legge igjen en omtale.

2. Mangel på variasjon: Hvis det er flere anmeldelser som følger lignende struktur og mangler individualitet, kan dette tyde på at anmeldelsene er falske.

3. Bortforklare innvendinger: Dersom anmeldelsene nevner negative sider ved boken, uten å vektlegge disse nevneverdig i anmeldelsene, tyder det på at «anmelderen» bare vil «sjekke av i en boks».

4. Dårlig grammatikk og/eller stavefeil: Hvis anmeldelsen er fylt av skrivefeil, bør du være varsom med å stole på anmeldelsen.

5. Høy prosentdel av fem stjerner-anmeldelser: Det er lite sannsynlig at et produkt er perfekt på alle måter, derfor burde du forvente å se en større variasjon av positive og negative anmeldelser på et produkt.