Brage-nominert: – En trist og ensom følelse

Blandede følelser for Per Marius Weidner-Olsen som er nominert til Brageprisen for sin omdiskuterte roman.

– Jeg er stolt og glad på romanens vegne. Så er det synd for eventuelle nye lesere at forlaget har besluttet ikke å trykke eller markedsføre boken mer. Forfatter og bok står fra i går for øvrig uten et forlag etter overenskomst. Det gir en trist og ensom følelse, sier Per Marius Weidner-Olsen som kommentar til dagens store nyhet på litteraturfeltet. Les anmeldelsen i BOK365: Intens og iherdig tekst Får rettighetene Samme dag som Bragepris-nominasjonen blir kjent, bekrefter både advokaten og forlaget at striden om rettighetene til verket er løst. – Dette er selvfølgelig veldig gledelig for forfatteren. Vi gratulerer. Weidner-Olsen forvalter nå sine rettigheter selv, og vi er ikke lenger forlegger for boka, sier Ingeri Engelstad i Forlaget Oktober. Hans Marius Graasvold er forfatterens advokat og sier at erstatningen gjelder fremtidige royalty han går glipp av, at de ikke i utgangspunktet søker om økonomisk oppreisning. – Forlaget har sluppet rettighetene slik at han kan gå videre og se om han får liv i boka igjen, sier Graasvold til BOK365. Vil ikke synse – Juryarbeidet ble avsluttet etter midten av oktober, opplyser Bragerådets leder Kari Marstein. – Da visse de om saken som verserer rundt Weidner-Olsens roman? – Det går jeg ut fra. – Hvor overrasket var du over nominasjonen? – Det er ikke min oppgave å synse om juryens arbeid, sier Marstein til BOK365. «Jeg hadde en oppvekst nesten som min egen er en dypt fascinerende og elegant komponert roman om utsatthet, fortielse, skyld og soning – og om det taptes plagsomme nærvær og minnenes forvaltning av det,» skriver juryen blant annet i sin begrunnelse. Disse har sittet i årets jury for skjønnlitteratur: Gro Jørstad Nilsen, juryleder og anmelder i Bergens Tidende. Bjørn Ivar Fyksen fra Klassekampen, Camilla Tvedt i Norli Libris og Sindre H Søreide fra Fjaler Folkebibliotek. -- annonse --