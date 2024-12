FRAMSNAKKING: Dagens framsnakker er Anne Gaathaug fra Megafon forlag.

I desember har vi utfordret en rekke forlagsfolk til å A) å løfte frem en bok fra eget forlag (og kun én) som ikke har fått den oppmerksomheten den fortjener, og B) å velge en bok fra et konkurrerende forlag.

Dagens framsnakker er Anne Gaathaug, forlegger i Megafon forlag. Hun trekker frem en barnebok fra eget forlag:

– Jeg vil gjerne få skryte litt av vår egen barnebok Desember. En nydelig julefortelling skrevet av Mahmona Kahn og illustrert av Camilla Billett.

Julefortellingen skildret i Desember er hentet fra Mahmonas egen oppvekst på slutten av 80-tallet. Familien hadde flyttet til Norge fra Pakistan, og foreldrene følte seg stadig sterkere utfordret av kulturforskjellene og fryktet at deres barn skulle tape sine kulturelle identitet, språk og tradisjoner. Og midt oppe i dette, hadde de to yngste søstrene Kahn et sterkt ønske om å bli innlemmet i den norske julefeiringen.

Desember forteller historien om hvordan det faktisk er mulig å innlemme egne tradisjoner med det nye som har kommet familien til dels.

En perfekt julefortelling. Rett og slett!

Margaret, er du i sorg

– Og fra et annet forlag?

– Min favorittroman denne høsten er definitivt Margaret, er du i sorg (Aschehoug) av Maria Kjos Fonn.

Boken handler om den 23 år gamle medisinerstudenten Margaret som av ulike grunner må ta et oppgjør med sine egne følelser rundt traumet over at hennes mor tok sitt eget liv da Margaret var seks år.

Forfatteren skriver om alvorlige temaer på en drivende god måte. Når jeg først har satt meg ned med romanen, kan jeg ikke annet enn å lese den ferdig. Fortellingen er både rystende og morsom og klok og forstandig på en gang.

Margaret tar en del fatale valg, men ikke uten at man som leser forstår hvorfor. Men – hun tar også noen veldig gode valg. Og takk og pris for det.

Les boken, så skjønner dere hva jeg mener!