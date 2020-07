En blomsterbukett til Sagene bokhandel

SOMMERGJESTEN: Sjefredaktør i Spartacus, Nina Castracane Selvik ble i vår angrepet av corona. Nå er hun lykksaligvis fullt tilbake.

– Hvor tilbringer du ferien?

– På hytta i skogen og på fjellet. Og så planlegger vi en biltur fra Åndalsnes til Jæren. Med bilen full av barn, hund, telt, soveposer og stormkjøkken, og bilstereoen på full guffe.

– Har noen ferieplaner blitt endret på grunn av corona-pandemien?

– Ja, vi hadde planlagt en tur til Italia.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Bading. Masse bading. Og jordbær. Men også bøker og turer.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Da koronaen hang over oss som en mørk sky (vi var syke selv, og alt virket truende), tok jeg en søvnløs natt frem igjen Markens grøde. Det høres sikkert banalt ut, men det funket. Den er så morsom. Jeg porsjonerte den nennsomt ut over flere uker. Nå har jeg funnet frem Beate Grimsruds Jeg foreslår at vi våkner, den gleder jeg meg til å lese. Og så står Markus Midrés Biografi over ulevde dager for tur.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Grillet sjøkreps er godt.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Vigdis Hjort og Marta Breen. De er kule og smarte.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– De ansatte i Sagene bokhandel. Jeg blir så glad når jeg handler der.

– … og hvem ville du gitt en brennmanet?

– Ingen.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Økt budsjettet til Kulturrådet, slik at de kan kjøpe inn flere sakprosabøker. Det er veldig leit både for bransjen og for folket at Kulturrådet må velge vekk kvalitetslitteratur av budsjetthensyn.

– Hva savner du mest i disse corona-tider?

– Å klemme.

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvilken Spartacus-bok bør folk lese i sommer? Svar: Pocket-utgaven av Immun av Anne Spurkland er perfekt strandlektyre. Her får du mye: sykdom og gørr, evolusjon og spennende forskningshistorie. Og det nærmeste du kommer en forklaring på korona-epidemien.