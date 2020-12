– Donald må vike for’n Alf

LUKE 3: Hvis illustratør Hans Jørgen Sandnes må velge, blir det ingen jul uten Prøysen. Men det blir ikke jul for ham uten Kalle Anka og nystekt hellefisk.

– Hvor tilbringer du jula i år?

– I år tilbringer vi jula i nytt hus! Vi har nettopp flyttet, og gleder oss til å samle familien i ny stue. (Der har vi utsikt over åkerlapper og små skogholt, og jeg håper gutten og snømannen kommer flyvende over åkrene 1. juledag.)

– Det blir ikke jul uten … hva?

– Det blir ikke jul uten Kalle Anka och hans vänner på svensk TV, og nystekt hellefisk med remoulade.

– Hva har vært årets store leseopplevelse for deg?

– Den grafiske romanen Forbidden Harbour av Teresa Radice og Stefano Turconi. Jeg har lest mange tegneserier i år, og denne er helt nydelig. Røffe blyanttegninger som forteller en storslått og varm historie om forholdet mellom liv og død.

– Har det kommet noe positivt ut av det siste året? <nye gjøremål, nye vaner, nye hyggelige familiesysler osv>

– Ja, til tross for alt det mørke finnes det noen små lys. Hos oss går hverdagen saktere, med mer tid rundt kjøkkenbordet. Det er et godt tegn at vi har tid til å sortere mummi-krusene etter farge og favorittfigur.

– Hvilke tre bøker vil du gjerne gi bort i år?

– Til alle som liker å tegne, fortelle, dikte og leke: Art Matters av Neil Gaiman. Til alle som sliter med mørke korona-tanker: Kongen anbefaler av Ingar Wilhelmsen. Og til slutt, som en gave til alle som er eller har vært barn: Anne-Cath. Vestly av Agnes-Margrethe Bjorvand. Jeg var så heldig å få illustrere denne, i anledning Vestlys 100 års jubileum, og det var så fint å bli kjent med Anne-Cath. på nytt.

– Hvilken bok, som har betydd ekstra mye for deg gjennom livet, vil du gjerne anbefale andre å lese?

– Kejsarn av Portugallien av Selma Lagerlöf. Hovedpersonen Jan i Skrolycka bør alle få besøk av.

– Beste julegaven du noensinne har fått?

– Da jeg var 14 fikk jeg boka The Art of Animation. Ingen gave har kunnet måle seg med den. 200 sider ren magi.

– Hva spår du blir snakkisen i litteraturfeltet i 2021?

– Jeg tror snakkisen, bokstavelig talt, blir lydbøker og strømming. Jeg kan se for meg at det kommer flere og flere historier som er spesialskrevet for dette formatet, der forfattere kan leke seg i rommet mellom hørespill og lydbok.

– Hvis du bare kunne velge én: Prøysen, Sissel, Donald, Sølvguttene eller Askepott?

– Ingen jul uten Prøysen. Selv Donald må vike for’n Alf.