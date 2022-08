«Døden på Oslo S» blir teater

Nationaltheatret lager musikal av 80-tallets store kultfortelling i det nedlagte kjøpesenteret på Økern. – Det er en fantastisk mulighet, sier regissør Simen Formo Hay.

Ingvar Ambjørnsens ungdomsroman fra 1988 ble sin tids store generasjonsfortelling, kjærlighetshistorie og Oslo-portrett. Da romanen ble filmatisert i 1990, ble den et kultfenomen. Døden på Oslo S er historien om Torshovgutta Pelle og Proffen, og om Lena, Nina, Stein og Filla – og andre som har falt utenfor. Og om menneskene som utnytter dem.

Våren 2023 skal Nationaltheatret lage musikal av Ambjørnsens ungdomsklassiker – i det nedlagte kjøpesenteret på Økern. Forestillingen blir i følge teateret «en musikalsk hyllest til de som faller utenfor, til det skitne og ustreite – og til kjærligheten».

Teateropplevelse utenom det vanlige

– Det er fantastisk at vi får gjennomført dette ambisiøse prosjektet, med god hjelp fra våre samarbeidspartnere. Jeg håper og tror at dette blir en teateropplevelse helt utenom det vanlige, med et formidlingsopplegg som virkelig kan gjøre en forskjell, sier teatersjef Kristian Seltun ved Nationaltheatret.

Planen er å skape en komplett happening, med utgangspunkt i manus av Aksel Hellstenius og nyskrevet musikk i post-punk- og new wave-stil signert Frank Hammersland. Regi er ved Simen Formo Hay. Det er ennå ikke bestemt hvem som skal bekle rollene.

Det store, tomme kjøpesenteret på Økern blir i forbindelse med oppsetningen av Døden på Oslo S ikke bare teaterscene, men også festivalområde med blant annet matservering, bar og platebutikk. I tillegg skal Økernsenteret fylles med en rekke formidlingsarrangementer knyttet til forestillingen.

– Nesten for godt til å være sant

Prosjektdirektør for Økern Sentrum og Steen & Strøm, Thomas Holth, er svært begeistret for å endelig kunne ønske Nationaltheatret velkommen inn i det gamle kjøpesenteret:

– Kvalitetstilbud innen kunst og kultur er bærende komponenter i områder der folk skal bo og leve livene sine. Når Nationaltheatret overtar nøklene til det nedlagte kjøpesenteret på Økern, pumper de energi, nyskapning og kreativt liv inn i et stort område i vekst og utvikling. At det er kultklassikeren Døden på Oslo S som skal blåse taket av det gamle Økernsenteret er nesten for godt til å være sant, og et prosjekt Økern Sentrum er stolte over å være med å realisere.

Ambisiøst formidlingsopplegg

Nationaltheatret har også fått betydelig støtte fra Fritt Ord og Sparebankstiftelsen DNB til et ambisiøst formidlingsopplegg mot skoler, organisasjoner og ulike miljøer med formål om å forebygge utenforskap.

– Dette prosjektet spør hvordan teatret kan delta direkte i samfunnet og fremme meningsutveksling om viktige temaer som sosial ulikhet, ruspolitikk og byutvikling. Nationaltheatret ønsker å skape plass til mangfoldet i samfunnet vårt gjennom scenekunsten, og Døden på Oslo S er et nyskapende prosjekt som vi er stolte av å støtte, sier direktør Knut Olav Åmås i Stiftelsen Fritt Ord.

Stjernespekket lesning på Øya

Denne uka får publikummet på Øya-festivalen mulighet til å oppleve en eksklusiv stuntlesning av Døden på Oslo S, der et stjernespekket utsnitt av byens befolkning leser utdrag fra manus. På rollelista finner vi blant andre Anette Trettebergstuen, Raymond Johansen, Ola Elvestuen, Daniel Kvammen, Vigdis Hjorth og Christian Ringnes.