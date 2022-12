Disse er nominert til «Lytternes romanpris»

Nominasjonene til Lytternes romanpris (tidligere P2-lytternes romanpris) 2022 er klare.

Siden 1997 har NRK delt ut sin egen litteraturpris, kjent som P2 lytternes romanpris. I år seiler den under nytt navn, nemlig Lytternes romanpris. Og i dag ble de nominerte offentliggjort.

De nominerte romanene er valgt av fagjuryen i NRKs litteraturredaksjon. Videre skal en håndplukket jury på seks vanlige lesere nå lese alle bøkene. Når de har lest ferdig, skal lytterjuryen i studio på NRK for å diskutere for åpen mikrofon og kjempe for sine favoritter, melder NRK.

Finale-avstemningen kommer på NRK radio i mars 2023.

Her er de nominerte

Kriteriene for å kunne bli nominert er at romanen må ha kommet ut i inneværende år, og at det har gått fem år siden forfatteren sist var nominert. Prisen er et grafisk trykk, intervju og feiring sendt på P2.

Oskespiralen av Leander Djønne

Fyrstene av Finntjern av Lars Elling

Kirurgen av Ida Hegazi Høyer

Egne barn av Trude Marstein

De kaller meg ulven av Zeshan Shakar

Om stein og jord av Peter Strassegger