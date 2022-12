P.O. Enquists pris til Fríđa Ísberg

"Det stilistiske nivået er imponerende, hver eneste setning tilfører noe nytt", skriver juryen om årets prisvinner.

Islandske Fríđa Ísberg er årets vinner av Per Olov Enquist pris, som siden 2004 er delt ut til ”en yngre forfatter på vei ut i Europa”. Ísbergs debutroman kommer ut på Aschehoug til våren.

Per Olov Enquists pris ble opprettet på hans 70-årsdag i 2004, av Per Olov Enquists svenske og utenlandske forleggere, deriblant Gyldendal i Norge. Prisen skal gå til ”en yngre forfatter på vei ut i Europa”, og det legges stor vekt på forfatterens sist publiserte verk.

Juryens begrunnelse for året pris:

”Fríða Ísbergs første roman rommer både poeten og novelleforfatteren i måten hun sonderer sitt materiale og omhyggelig utfolder sin historie. Det stilistiske nivået er imponerende, hver eneste setning tilfører noe nytt, hver dialog fører til at atmosfæren i rommet endres. Med et blikk for samtiden og med en overbevisende omsorg for sine karakterer, tar Fríða Ísberg med romanen Merking ett stort steg ut i verden”

Fríða Ísberg, f.1992, er en av de mest betydningsfulle forfatterne i en ny generasjon på Island. Hun har gitt ut diktsamlingene Slitförin (2017) og Leðurjakkaveður (2019) og novellesamlingen Kláði, som ble nominert til Nordiska Rådets Litteraturpris i 2020. Merking er hennes første roman og har blitt solgt til et titalls land.

Begeistret norsk forlegger

Ísbergs roman Merking er allerede plukket opp av Aschehoug i Norge. Hennes norske forlagsredaktør Annette Orre gleder seg både over prisen og over den kommende utgivelsen.

– En svært gledelig og velfortjent tildeling. Vi i Aschehoug er ekstremt stolte over å skulle utgi Isbergs kloke, foruroligende og velskrevne debutroman på norsk våren 2023, sier Orre.

Prisen en internasjonal døråpner

Flere av de tidligere prisvinnerne har etter at de mottok Per Olov Enquists pris blitt utgitt på flere språk og i mange land. Prissummen er på 5000 euro. Juryen består av juryleder Cathrine Bakke Bolin, Forlagssjef for oversatt skjønnlitteratur i Gyldendal Norge, Simon Pasternak fra Gyldendal Danmark og Håkan Bravinger fra Norstedts i Sverige.

Tidligere prisvinnere:

2021 Jan Grue

2020 Asta Olivia Nordenhof

2019 Amanda Svensson

2018 Caroline Albertine Minor

2017 Johannes Anyuru

2016 Lars Petter Sveen

2015 Karolina Ramqvist

2014 Dorthe Nors

2013 Ingvild H. Rishøi

2012 Mara Lee

2011 Jón Kalman Stefánsson

2010 Jonas T. Bengtsson

2009 Helle Helle

2008 Daniel Kehlmann

2007 Trude Marstein

2006 Jonas Hassen Khemiri

2005 Juli Zeh