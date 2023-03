Diktsamling til topps i Ungdommens kritikerpris

Brynjulf Jung Tjønn ble i dag tildelt Ungdommens kritikerpris for diktsamlinga «Kvit, norsk mann».

– Tusen takk! Jeg ble veldig rørt av juryens begrunnelse. Jeg har alltid hatt lyst til å bli nominert til Ungdommens kritikerpris. Det er kanskje den prisen som gjør sterkest inntrykk på meg, fordi det blir jobba så utrolig mye i hver klasse. Jeg har veldig stor respekt for det arbeidet som dere har gjort, sa Jung Tjønn da han mottok prisen på Sentralen i Oslo fredag.

– Å bli lest av unge lesere som er kritiske, har et nytt blikk og er åpnere for ulike typer bøker, det betyr veldig mye for meg, avslutter prisvinneren.

– Deres stemme er viktig

De to siste månedene har syv juryklasser fra ulike regioner fordypet seg i de fire nominerte bøkene til Ungdommens kritikerpris 2023. For første gang var de nominerte de samme bøkene som til den voksne Kritikerprisen for norsk skjønnlitteratur. De voksne kritikerne kåret tidligere i mars «Kvit, norsk mann» av Brynjulf Jung Tjønn til vinner. I dag gjorde unge lesere i videregående skole det samme da prisen ble delt ut på Sentralen i Oslo. I juryen begrunnelse heter det blant annet:

Forfatteren skriver utrolig sterkt og gir deg en skikkelig nær og personlig kobling til boken. Jo mer du leser i denne boken, jo mer forstår du. Boken kan tolkes på mange måter og gir deg lyst til å lese boken flere ganger. Ikke bare nok med det, men den er så utrolig følelsesladd og man kjenner det i hjertet når man leser. Fordi forfatteren byr så utrolig mye på seg selv.

H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marit var til stede på utdelingen og holdt tale til ungdommene.

– Kjære juryklasser! Jeg vil takke dere alle sammen for den grundige jobben dere har gjort med vurderingen av årets bøker. Dere beviser, om noen skulle være i tvil, at ungdom leser. Deres stemme er viktig i det offentlige ordskiftet om litteratur, sa blant annet kronprinsessen i sin hilsen til de unge leserne.

De nominerte

De fire nominerte var:

Kniven i ilden. Ruijan rannalla – Sanger fra ishavet av Ingeborg Arvola, Cappelen Damm 2022

Kvit, norsk mann av Brynjulf Jung Tjønn, Cappelen Damm 2022

Stakkar av Matias Faldbakken, Oktober 2022

Skinnende døde av Mazdak Shafieian, Gyldendal 2022

De syv juryklassene var:

Innlandet: 2INF ved Gjøvik vgs.

Nordland: 1MDA ved Polarsirkelen vgs.

Vestland: VG2, salg og reiseliv, ved Amalie Skram vgs.

Troms og Finnmark: 2MUS/2MKA ved Alta vgs.

Oslo: 2STE ved Oslo Katedralskole

Viken: 2ELB/C ved Rud videregående skole

Agder: 2STF ved Kristiansand Katedralskole Gimle