Diktatormiddag med arsenikk i teen

DAGENS SOMMERGJEST: Inga Semmingsen deler oppskriften på retten hun mener er det perfekte sommermåltidet, nemlig kald ukrainsk sommersuppe, "Okroshka".

Inga Semmingsen, litterær agent i Oslo Literary Agency, tilbringer ferien med hyttehopping – og forhåpentligvis middager uten arsenikk i teen. Selv om det er nettopp dét som står på menyen, om hun får invitert alle verdens diktatorer til bords.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Hyttehopping, så vi får sjekket badetemperaturen langs hele kysten, og kanskje en liten tur til et sted ved Middelhavet om gradestokken tillater det.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Glade barn, uthvilte voksne, bading, bøker, venner og masse håndarbeid.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– I morgen og i morgen og i morgen av Gabrielle Zevin. Den ga meg litt samme følelse som da jeg leste favorittboken min Den hemmelige historien av Donna Tartt. Feriebunken min består først og fremst av manus jeg skal jobbe med til høsten, og i den bunken er det virkelig mange drops jeg gleder meg til. I tillegg skal jeg sluke litt amerikansk fantasy.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Automatisk fraværsmelding, men skulle det tikke inn et stort bud blir det ikke liggende til august.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– Kald ukrainsk sommersupper Okroshka. Det finnes like mange oppskrifter som det finnes ukrainske familier, men her kommer vår:

1 liter blå farris

1 liter kefir

1 bunt finhakket vårløk

2 agurker – raspet

4 store hardkokte egg – raspet

1 boks bogskinke kuttet i små terninger

Masse, masse, masse DILL!

Dere kan takke meg senere!

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Hvis jeg skal få makt til å samle hvem jeg vil i ett rom, så er det jo fristende å invitere alle diktatorer og krigsleder og servere rikelig med arsenikk til teen.

– Ditt beste ferieminne?

– I oppveksten var det bare meg og pappa. Hver sommer dro vi til samme hotell på Mallorca. Dette ble virkelig mitt ferieparadis hvor jeg var mer under enn over vann, til fortvilelse for alle livvakter, og spiste store mengder jordbær med krem.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– I fare for å høres ut som en smisker vil jeg likevel si min egen sjef, Even Råkil. Han får veldig mye skryt i lukkede rom, så nå er det virkelig på sin plass at hele boknorge får vite hvor suveren han er. Denne mannen er en vandrende TedTalk om motivasjon og life/work-balance. Og jeg vet han liker blomster.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Én høst? Da hadde jeg vel i beste fall rukket å initiere noen gode tiltak som ble nedstemt så fort perioden var over. Gi meg et par år til å løse alle problemer!

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Sofies Verden av Jostein Gaarder var den første tjukke boka jeg leste. Jeg husker fortsatt hvordan den lille nøtta mi prøvde å skru seg rundt den opp-ned-virkeligheten som ble presentert på slutten. Jeg syns fortsatt dette er en super introduksjon til filosofi for nysgjerrige små.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– «Nordmenn leser mer enn aldri før – Netflix fortviler»