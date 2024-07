Sommeridyll på Vassøy

DAGENS SOMMERGJEST. – Vi har nettopp flyttet til en sommerperle, øya Vassøy utenfor Stavanger, så ferien skal tilbringes i splitter nytt hus med kort vei til blåbærlyng og badeplass, sier Kathrine Vigdel.

Frisk-redaktør Kathrine Vigdel har nylig flyttet til sommeridyllen – så det er naturlig at ferien tilbringes i hjemlige trakter.

– Hvor tilbringer du ferien?

– Vi har nettopp flyttet til en sommerperle, øya Vassøy utenfor Stavanger, så ferien skal tilbringes i splitter nytt hus med kort vei til blåbærlyng og badeplass. Og så tar vi en liten avstikker til Søgne på besøk hos gode venner.

– Hva må en god sommerferie inneholde?

– Masse bading, helst i sjø eller tjern. Morgenkaffen i frisk luft. Lange, varme utekvelder med en god bok eller gode venner, lage jordbærsyltetøy av bær fra den lokale øko-gården. Lyden av gresshopper og humler. Og gjerne tordenvær om natta.

– Hvilken bok er den beste du har lest så langt i år? Og hvilken ligger øverst i bokbunken i ferien?

– Den beste på årets liste så langt er Michiko Aoyamas What you are looking for is in the library. Øverst i bokbunken for ferien ligger alt jeg enda ikke har lest av Elizabeth Strout.

– Automatisk fraværsmelding eller litt mailsjekking fra stranden?

– Fraværsmelding. Men jeg har gitt enkelte forfattere og frilansere lov til å kontakte meg via god gammeldags sms.

– Hva står på bordet hvis du får velge ditt perfekte sommermåltid?

– En fluffy quiche lorraine med masse ost, salat laget av ingredienser plukket i hagen, og norske jordbær til dessert.

– Hvem ville du invitert til bords, hvis du ikke kunne velge familie eller kjæreste?

– Alle venninnene mine som også har barn, og som savner å ha på kjole og være voksne.

– Ditt beste ferieminne?

– Somrene på gården til tante og onkel i Mo i Rana: midnattssol, rabarbra dyppet i sukker, sykkelturer på støvete grusveier, bading i iskalde fjellbekker og fange kyr som har rømt klokka seks om morgenen.

– Hvem i Bok-Norge vil du helst gi en blomsterbukett?

– Alle forfattere som legger sjela si i hvert eneste ord de skriver, og som får oss til å se verden med nytt blikk.

– Hvis du fikk være kulturminister for en høst – hva er det første du ville gjort?

– Innført nasjonal skjermfri høst sammen med utdanningsministeren, rensket agendaen for alt annet enn bøker og erklært høsten for bokhøsten med stor B.

– Hvis du kunne satt én bok på pensum i norske skoler; Hvilken og hvorfor?

– Jonathan Haidts The Anxious Generation, som kommer på norsk til høsten. Fordi det finnes en generasjon engstelige unge (og foreldre!) som trenger å vite hva sosiale medier har påført dem, og hva de kan gjøre for å kapre tilbake oppveksten.

– Hvilken overskrift håper du å se på Bok365 til høsten?

– Boka er tilbake på banen! (Mao: Folk leser bøker mens de tar kollektivtransport, sånn som før)

– Hvilket spørsmål burde vi ha stilt deg? (Og hva ville du ha svart?)

– Hvilken serie vil du anbefale andre å se (når de ikke skal lese bøker)?

– Svar: Den om fotballklubben Wrexham. Selv om du ikke engang liker fotball.