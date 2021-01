Dette lånte Oslofolk i 2020

Nina Lykke, Gulraiz Sharif og Anna Fiske var blant de mest populære forfatterne på Deichman i fjor.

Deichman har offentliggjort utlånstoppen ved sine biblioteker, hvor de ti mest populære bøkene i 12 kategorier er klare.

Listene er basert på utlån fra alle Deichmans biblioteker i perioden 1. januar – 18. desember 2020.

Skjønnlitteratur

Nina Lykkes Full spredning var den mest populære skjønnlitterære boken for voksne, men Gulraiz Sharifs Hør her’a var den mest populære skjønnlitterære boken for unge. Sharif topper også utlånstoppen for debutantbøker for barn.

Jørn Lier Horst Operasjon Radius var den mest populære skjønnlitterære boken for barn.

På tegneserietoppen, topper Malin Falchs Kråkesøstrene listen for barn, mens Martin Ernstsens Sult var den mest populære tegneserieboken for voksne.

Sakprosa

På sakprosafronten er det Tara Westovers Noe tapt og noe vunnet som var den fagboken flest voksne lånte med seg i 2020. Blant Fagbøkene for barn derimot, kan Anna Fiske feire dobbel-pallplassering. Den mest utlånte sakprosaboken for barn på Deichmanbibliotekene i fjor var Fiskes Hvordan begynner man på skolen?, mens på andre plass ligger Fiskes Hvordan lager man en baby?

Se alle listene her.