Katter holder Juritzen i gang

Kattekrigerne-serien har nå rundet 300 000 solgte, og holder satsingen på Juritzen jr i gang. Nå skal det bli lydbok av alle de førti bøkene.

– Kattekrigerne gir en så god bunnlinje at tilbudene om å kjøpe forlaget ikke har vært gode nok. Dermed satser jeg videre på kattekrigerne og trapper opp markedsføringen i 2021, sier Arve Juritzen.

I januar 2019 solgte Arve Juritzen forlagsvirksomheten sin til Strawberry forlag. Kolofon og Juritzen jr inngikk ikke i transaksjonen. Førstnevnte ble solgt til ansatte, sistnevnte er han fremdeles «stuck med». I tillegg er Arve Juritzen involvert i nysatsingen Verbena.

– Får takkemail

Over 300 000 eksemplarer er solgt i Norge av serien om Kattekrigerne. I romjulen ble de tre første bøkene lansert lydbøker, innlest av Elisabeth Vatn.

– Det er vanskelig å forklare handlingen i Katterkrigerne for oss voksne, men det er utrolig gøy å se hvordan serien skaper leseglede for både gutter og jenter i alderen åtte til tolv år. Jeg får ofte takkemail fra foreldre som forteller at de for første gang har fått barna til å lese flere bøker, forteller Arve Juritzen.

– Et stort løft

Historien om Kattekrigerne begynner med at huskatten Rødpus forlater de tobente. Ute i skogen møter han klaner av villkatter som jakter, blir forelsket og slåss for sitt territorium. Forlegger Juritzen betegner serien som en mild form for fantasy-bøker som unge gjerne blir hektet på. Til nå er det utgitt 40 bøker i serien, forfattet av en britisk «skrivefabrikk» under navnet Erin Hunter. Serien er blitt en stor suksess i USA, Tyskland, Kina og Norge.

– Planen er å utgi alle de 40 romanene som lydbøker i løpet av 2021. Det er et stort løft for et lite enmannsforlag, men salget av bokserien er så stabil hvert år at vi tror denne satsningen raskt vil bi lønnsom, sier Juritzen.