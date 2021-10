Anette Trettebergstuen lover boklov og styrket innkjøpsordning på sakprosafeltet.

I dag overrakte Abid Raja stafettpinnen til Norges nye kulturminister Anette Trettebergstuen.

– Når jeg nå gir fra meg denne ministerposten, ønsker jeg å gi den til en fighter. Og det er du, Anette, sa han, og ga henne Albert Åberg-bøker, som han selv hadde vært inspirert av, og som oppmuntring til hennes nye leselyststrategi.

Trettebergstuen på sin side gledet seg over å overta statsråd-stolen, og understreker at hun har tydelige ambisjoner for litteraturen:

– Dette er virkelig drømmejobben, jeg håper jeg kan gjøre en god jobb for feltet, sier hun.

Boklov på vei

Trettebergstuen forteller at boklov står høyt på prioriteringslisten når hun nå går løs på kulturminister-oppdraget:

– Vi er opptatt av å regulere markedet, og sikre fastprissystemet og en varig boklov. Da vi la dette frem i 2013, så verden ganske annerledes ut, så det er en del ting å se på. Det skal vi begynne å jobbe med ganske raskt, sier Anette Trettebergstuen til Bok365.

– Vil en boklov kunne tre i kraft allerede for 2022?

– Det er umulig å si. Det viktigste er at det blir en bra boklov, som bransjen er fornøyd med – og det skal jeg love å sørge for.

Vil styrke sakprosa

– Særlig sakprosafeltet etterspør en sterkere innkjøpsordning. Vil de bli hørt?

– Ja. Sakprosa har en helt annen status i dag enn da innkjøpsordningene ble innført, og det er derfor naturlig å se på en styrking av innkjøpsordningen på dette feltet, sier Trettebergstuen til Bok365.

Hun mener at også tilgjengelighet er et viktig argument for en bedre innkjøpsordning.

– Det dreier seg rett og slett om at folk skal ha tilgjengelig litteratur på bibliotekene der de bor, også på sakprosafeltet, sier hun.

Leselyst og litteraturformidling

Ut over boklov og innkjøpsordningen, ønsker Trettebergstuen å fokusere på leselysttiltak og litteraturformidling:

– Dette er viktige løft som vi tror på, sier hun.

Les også: Forventningsfull bokbransje