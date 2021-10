Strålende oppfølger fra Michelsen

ANMELDT: Andre bok i serien om solfangeren Alma Freng skinner enda sterkere enn debuten.

Ida Tufte Michelsen debuterte i fjor med første bok om Alma Freng – den vanlige jenta som oppdager at hun er solfanger, altså en som kan bøye tiden ved hjelp av solstråler. Boken fikk god kritikk – blant annet her på BOK365.

Nå er Michelsen aktuell med andre bok i serien – og oppfølgeren byr på en mer dramatisk og fengende historiefortelling.

Alle jakter alle

Alma Freng og en flyvende fars hemmelighet byr på en mer tempodrevet fortelling enn debuten, mye fordi mer står på spill for Alma enn tidligere.



Ida Tufte Michelsen:

Alma Freng og en flyvende fars hemmelighet

Barn og ungdom

Aschehoug

277 sider

Alma unnslapp så vidt den onde storministeren Gabriella Grubels klør i forrige bok, og storministeren driver fortsatt en intens jakt på den unge jenta. Alma på sin side fortsetter letingen etter sin egen mor, som forsvant da hun var ung.

Likevel har ikke Almas utdanning til å bli en fullverdig solfanger stanset opp. Også dette aspektet i Almas liv byr på utfordringer, da hun, som har vokst opp uvitende om sine evner, føler at hun ligger milevis bak de andre elevene. Heldigvis kan hun lene seg på en ny bestevenn, Pilla – men når Alma lærer at faren hennes forsvant under like mystiske omstendigheter som Almas mor, medfører også dette vennskapet noen utfordringer.

Ingen blåkopi

I likhet med debuten er det ikke noe banebrytende utgangspunkt Michelsen bringer til bords – men nok en gang viser hun at det er lite annet enn rammeverket i fortellingen som er oppskriftsmessig. Selv om innflytelsen fra barneboksuksesser som Harry Potter eller Ingenlund er tydelig, er Michelsens bokserie på ingen måte noen blåkopi.

Michelsen fortsetter utviklingen av Frengs magiske univers, og til lesernes store glede blir vi kjent med stadig flere underfundige detaljer.

«Et miff er det som tilsvarer et minutt i elleveren. Seksti miff er en badd, altså det som tilsvarer en time. Det du opplever som en time i elleveren, er en badd. Men det du opplever som en time i elleveren, er ikke engang et sekund i nuet. Er du med?»

Samtidig er det nettopp på detaljnivået i dette magiske universet at Michelsens fortelling halter litt. En bok som baserer seg på en «drømmeverden» skal være burlesk og skrullete – men det kan raskt bli forvirrende også. Og det blir det tidvis i denne oppfølgeren.

Magisk og unikt resultat

Michelsen beviser også i denne oppfølgeren at hun er en mester på mystikk. Den underliggende krimfortellingen, med flere subplot, blir glimrende vevd inn i hovedhistorien, uten at det føles som om boken gaper over for mye.

Michelsen synes å ha funnet sin stemme, og det er en mer selvsikker forfatter som trer frem i Alma Freng og en flyvende fars hemmelighet. Hun er god på tempo og ikke minst gode tvister. Til leserens store glede, legger hun også opp til en heftig tredje bok i serien.

Michelsen og Alma Freng er et kjærkomment bidrag til norsk barnelitteratur, og ikke minst et bevis på at selv et temmelig oppskriftsmessig utgangspunkt, kan gi et svært magisk og unikt resultat.

NORA STEENBERG