Halvårstoppen: Het bok om kald krig

«Den beste sanne spionfortelling jeg noensinne har lest», har John Le Carre kalt den oversatte sakprosa-boken som solgte mest i norsk bokhandel første halvår.

Det er stor bredde på Topp 15-listen over årets mest solgte oversatte sakprosabøker så langt. Øverst troner Ben MacIntyres Spion og forræder (Kagge, oversatt av Kjersti Velsand). Sentral i denne thrilleren fra virkeligheten er KGB-spionen Oleg Gordijevskij, som jobbet i det skjulte for britiske MI6. Som en av den kalde krigens viktigste dobbeltagenter lekket han informasjon som førte til arrestasjonen av de norske spionene Gunvor Galtung Hovig og Arne Treholt. Livet hans er som en spionroman: oppvokst i en KGB-familie var spionasje hans naturlige karrierevalg. Som dyktig KGB-mann på overflaten ble han KGBs fremste mann i London, samtidig som han lekket til britene i det skjulte. Et slikt dobbeltspill er krevende, og snart brant det under føttene hans. Kunne han klare å hoppe av til Vesten før arrestasjon og en sikker død ventet ham?

«Av ypperste klasse»

«Den beste sanne spionfortelling jeg noensinne har lest», har John Le Carre uttalt. Ben MacIntyres bok har fått mange godord fra anmelderne: «Den kalde krigen våkner til nytt liv i denne hybriden av dokumentarbok og spionthriller … Et strålende innblikk i en epoke som virker både kjent og besynderlig, både nostalgisk og skrekkinngytende.», mente NRK. «Knivskarp fortellerkunst … mørk, elegant humor. En dokumentarbok av ypperste klasse som historieinteresserte og samfunnsinteresserte bør kaste seg over», var attesten fra Aftenpostens anmelder. «En thriller av ypperste merke», mente Adressa, som ga boken terningkast 6.

Listen er utarbeidet av Bokhandlerforeningen og bygger på faktisk salg i bokhandel i første halvår. På mobil leses listen best i landscape/breddeformat.

Sakprosa, oversatt, voksen, utgivelsesår 2020, salg januar – juni 2020

Forfatter Tittel Forlag 1 Ben Macintyre Spion og forræder Kagge 2 Susan Peirce Thompson Den offisielle kokeboken Skriptor 3 Eddy de Wind Endestasjon Auschwitz Gyldendal 4 Frida Ramstedt Håndbok i innredning og styling Pilar 5 Heather Kilgour Tegn dyr på 10 steg Kontur 6 Patrizia Collard En liten bok om meditasjon Memo 7 Anders Krokfoss Faste - den komplette guiden Cappelen Damm 8 Mark Manson Alt går til h*lvete Gyldendal 9 Elton John Meg Gyldendal 10 Maria Borelius Bliss Pilar 11 Elena Ferrante Eit år med Elena Ferrante Samlaget 12 Jamie Oliver Veggis Gyldendal 13 Nicholas Shakespeare Seks minutter i mai Press 14 Rangan Chatterjee Helseplanen Stenersens 15 John M. Gottman Åtte dater som forandrer alt Panta