– Det finnes gretne gubber i alle kulturer

Det er gretne gamle gubber i alle kulturer, sier Mariana Trevino som spiller den kvinnelige hovedrollen i «A Man Called Otto».

Ove er blitt til Otto, og naboen heter Marisol og kommer fra Mexico i den amerikanske versjonen av «En mann ved navn Ove», som har norsk kinopremiere 20. januar.

Mariana Trevino spiller naboen som nekter å la Otto få være i fred, hun nekter å gi ham opp og når til slutt inn til ham.

– Jeg likte veldig godt at det er en karakter som er så pass uredd, som ikke lar seg skremme. I Latin-Amerika er mødre og kvinner sterke, de tar avgjørelsene som sørger for at det skjer ting i familien, sier hun.

Mariana Trevino er en kjent skuespiller i Mexico, men i «A Man Called Otto» gjør hun sin første, store engelskspråklige rolle. I starten av prosessen ante hun ikke hvor stor film det var snakk om.

– Jeg visste ikke jeg var på audition for en Tom Hanks-film! Like etter, da jeg fikk beskjed om at jeg fortsatt var med i kampen om rollen, ble jeg klar over dette faktum. Det var utrolig, jeg ble helt målløs, sier hun i dag.

– Ekte og varm

Flere kritikere har løftet fram samspillet hennes med Tom Hanks – og spår henne en lysende skuespiller-fremtid.

– Det er en ære, for det er en ære å få spille mot Tom Hanks. Jeg trodde jo aldri at noe slikt ville skje, så jeg er ydmyk, absolutt alle skuespillere drømmer om å spille mot Tom, utbryter hun.

Regissør Marc Forster som også er til stede under intervjuet, forteller at han fra første stund lot seg imponere av Trevino.

– Hun er så ekte og varmen hennes skinner igjennom, sier han- og forteller at han allerede helt i starten av castingprosessen forsto at hun var det riktige valget for rollen.

– Umiddelbart etter at jeg møtte henne forsto jeg at jeg ikke trengte å lete mer, vi var i mål, framholder han.

Hastemarkering

Historiens tema, om en gretten gammel mann som blir venn med en ung kvinne med innvandrerbakgrunn, ga gjenklang i Mariana Trevino. Hun omtaler filmen som en nødvendig markør i et stadig mer splittet USA.

– Det bor mange mexicanere vegg i vegg med amerikanere, og med tanke på debatten om immigrasjon var det viktig at det var akkurat den nasjonaliteten, sier hun.

I den svenske originalboken og filmen er det en iransk familie som etter hvert klarer å bryte isen med gretne Ove. Trevino ser en likhet mellom iranske og mexicanske familier.

– Jeg tror de er litt like. Det er ofte store familier som tar vare på hverandre, framholder hun.

Og selv om Fredrik Backmans romanfigur Ove/Otto kan føles erkesvensk, kjenner Mariana Trevino ham også igjen fra sine egne nabolag.

– Jeg kjente igjen Otto da jeg leste manuset, kanskje enda mer enn jeg kjente igjen Marisol. Alle kan vel føle seg fanget og trist i ulike stadier av livet, men vi må komme oss gjennom det.

– Så ja, de gretne gubbene finnes i alle kulturer, framholder hun avslutningsvis.