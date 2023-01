10-årsjubileum, festival og debatt

Vårens første program på Litteraturhuset i Bergen er sluppet. Det blir bursdagsfeiring, nye satsinger og aktuelle forfattere.

31. januar 2013 åpnet Litteraturhuset dørene for publikum for første gang, noe som betyr at programmet for Litteraturhuset i Bergens første tre måneder vil inneholde feiring av tiårsjubileet.

Tomas Espedal, Hilde Sandvik, Frode Helmich Pedersen og Michael Opara møtes for å evaluere den kontroversielle jubilanten. Christian Kjelstrup leder samtalen. Etterpå skal Apneseth Trio og Erlend O. Nødtvedt radbrekke Olav H. Hauges poesi.

Nye satsinger

Litteraturhuset lanserer også en ny debattserie, «Hva er problemet med…». Her vil det dreie seg om ulike tilfeller der ytringsfrihet og kanselleringskultur strides. Først ut er paneldebatten «Hva er problemet med Seinfeld?». I panelet sitter blant andre Yousef Hadaoui fra NRKs «Svart humor». For de som er opptatt av tematikken, kan vi også anbefale panelsamtalen om Kanye West 20. januar.

Litteraturhuset har hatt stor suksess med deres slamkvelder, og nå utvider huset repertoaret. 13. januar arrangeres den første Senior slam, aldersgrense 50 år! Alle under må ha med seg anstand.

En annen ny satsing er serien «Utenriks». Anders Magnus er kjent for mange som utenriksjournalist i NRK gjennom flere tiår. I den nye satsingen møter Magnus aktuelle forfattere til samtale om internasjonal politikk, og først ut er Aage Borchgrevink og Stein Inge Jørgensen om Russland.

Mat og politikk

Marit Kolby har opplevd både motgang og medgang etter at hun lanserte boken Hva og når skal vi spise? Boken handler ikke bare om personlige preferanser, men også om politisk styring. Det har Andreas Liebe Delsett skrevet mer om i Den vanskelige maten. De to møter lege og forfatter Trond-Viggo Torgersen til samtale 30. januar.

Irene Kinunda Afriyie tar derimot for seg lokal og nasjonal politikk i sin nye serie «Who are we voting for?» Her inviterer hun politikere og representanter fra folket for å diskutere partipolitikk i en flerspråklig arrangementsrekke.

Klart for litteraturfestival

8.-12. februar er det igjen duket for LitFestBergen. En rekke internasjonale (og nasjonale) forfattere inntar huset for en feiring av litteraturen fem dager til ende.

Se hele programmet for både festivalen og på Litteraturhuset i Bergen her.