– Det er svimlende

Jørn Lier Horst har hele 17 bøker inne blant de 100 mest solgte barnebøkene det siste tiåret. Se hele lista her.

– Det er smått svimlende, men svært fornøyelig å oppleve en sånn suksess, sier Jørn Lier Horst.

Blant de 100 mest solgte barnebøkene det siste tiåret, tilhører hele 17 av titlene Jørn Lier Horst. Han er med det den desidert mest populære norske barnebokforfatteren.

– For en forfatter betyr det at man har satt varig avtrykk etter seg. Det er bøker som vil bli husket og tatt fram når dagens barn om noen tiår skal lese bøker for sine barn. Det å på den måten ha vært med på å forme en ny generasjon lesere er en mektig tanke som det tar litt tid å ta inn over seg.

– Hadde du troen på en suksess i denne skalaen?

– Nei, det var ikke gitt på forhånd. Da jeg skrev de første bøkene om Detektivbyrå nr. 2 hadde jeg en tanke om at de måtte selge minst 3-4000 eksemplarer for at det var noe jeg skulle fortsette med. Nå nærmer vi oss et samlet opplag i Norge på to millioner bøker. I tillegg er de oversatt til 20 språk, sier Horst.

Fylte tomrom i hyllene

– Det skrives mye bra for barn og unge, men det er mange historier som handler om vampyrer, monstre, blodsugere og ting som foregår i parallelle univers eller i en dystopisk fremtid. Mine bøker fylte på mange måter et tomrom i bokhyllene da de kom, sier Horst på spørsmål om hva han tror er appellen ved bøkene hans.

– Det er spennende og realistiske krimhistorier der leserne lett kan identifisere seg både med miljø og karakterer. Historiene er noe som kunne skjedd med den som leser, og jeg tror at den tanken kan være mer spennende enn tanken på at det ligger et monster under senga di.

Horst mener bøkene hans også skaper en leselyst:

– For vi liker jo det som er spennende. Vi liker kriblingen i magen, nysgjerrigheten underveis – og endelig oppklaringen med den uventede og overraskende slutten. Det er den spenningen som får barna til å lese videre, til å få lyst til å lese mer. Den leselysten gir bedre ordforståelse, noe som igjen gir flyt i lesingen og bedre leseoppfattelse. Mange foreldre har forstått at dette er mer enn spennende bøker, for etter hvert som ordforrådet øker, stimuleres barnas interesse for å lese ytterligere, og bøkene blir en kilde til fornøyelse, men også til kunnskap og forståelse, sier Horst, og legger til:

– Men i tillegg til selve historiene er det åpenbart at de varme og fargerike illustrasjoner til Hans Jørgen treffer barna. De er stilsikre, morsomme og fulle av energi.

Har en generasjonstanke

Bok nummer 24 har akkurat kommet: Jakten på den siste dinosauren, og til høsten har vi et lite jubileum med bok nummer 25: Operasjon Rød sløyfe. Men ikke si noe om når det tar slutt:

– Hans Jørgen og jeg har ikke satt oss noe mål når det gjelder antall bøker, men har en generasjonstanke. Det vil si at de som leste de første bøkene da de var barn, skal kunne lese nye bøker for sine egne barn. Da må vi holde på i ti år til, men det er ikke sikkert det blir med tre bøker i året.

