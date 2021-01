Maria Kjos Fonn er tildelt Mads Wiel Nygards legat for 2020.

Maria Kjos Fonn har visst om tildelingen siden før jul. Men det var fremdeles spesielt da hun tidligere denne uka fikk både diplom og blomster inn døra.

– Det gjør det hele litt mer virkelig, forteller Maria Kjos Fonn.

Mads Wiel Nygaards legat er en årlig skjønnlitterær pris, som skal «være en annerkjennelse av et kvalifisert forfatterskap». Legatet er på 50 000 kroner. Kjos Fonn kaller det «en tillitserklæring».

– Det er en stor annerkjennelse fra forlaget, som både peker tilbake på det jeg har gjort, og samtidig viser at forlaget har tro på det jeg skal skrive videre. Det er en tillitserklæring. Og litt skremmende også.

– Hva betyr dette for ditt videre forfatterskap?

– Jeg har hengt opp diplomet på kjøkkenet, men jeg burde kanskje hengt den over skrivepulten. Det er veldig inspirerende å få en slik pris, som viser at forlaget setter pris på meg.

– Går ikke stille i dørene

I innstillingen til legatet står det at Maria Kjos Fonn «har blitt et viktig talsrør for sin generasjon».

– Det skal jeg ikke krangle på, men jeg føler jeg ofte skriver om litt spesielle skjebner i vår generasjon. Jeg skriver jo ikke om noe alle kan kjenne seg igjen i. Men jeg sier om de sier i «Girls»: «Jeg vil være min generasjons stemme, eller en stemme for en eller annen generasjon», sier Kjos Fonn.

Kjos Fonn debuterte i 2014 med novellesamlingen Dette har jeg aldri fortalt til noen. For boken ble hun tildelt Aschehoug debutantstipend. I 2018 utkom romanen Kinderwhore, som ble både nominert til Brageprisen og til P2-lytternes romanpris. Sistnevnte pris er hun nominert til nok en gang, for 2020-romanen Heroin Chic. Kjos Fonn tror nok appellen til bøkene ligger i tematikken:

– Bøkene mine går, for det første, ikke stille i dørene. De vekker engasjement, og viser frem noe som er ukjent for mange, og dessverre også er velkjent for noen. Bøkene mine får mye oppmerksomhet på grunn av tematikken, men når det gjelder priser er det mer en kvalitetsvurdering, sier hun, og legger til:

– Jeg er nok ikke en veldig flink forfatter. Jeg har en upolert og rusten stemme. Med Heroin Chic kunne vi redigert den i hjel, men vi ville at den skulle være litt umiddelbart og muntlig, og det gir kanskje en nærhet til karakteren.

– Folk vil nok bli overrasket

Alle Kjos Fonns bøker tar opp betente temaer, men hun er usikker på om forfatterskapet hennes alltid befinne seg i slikt terreng:

– Jeg kan ikke love noe, men jeg tror mine neste bøker blir litt annerledes. At jeg ikke låser meg til den tematikken for evig og alltid. Men det vil jo tiden vise. Det er alltid vanskelig å snakke om hva man skriver før man har noe mer håndfast.

– Men du skriver på noe nytt nå?

– Ja, jeg skriver på noe nytt. Og om alt går etter planen, vil nok folk bli litt overrasket.