Aschehougs debutantstipend til Ulstein

– Det vitner om at de tar krimlitteraturen på alvor, sier Silje O. Ulstein.

– Det var en veldig sterk og rørende opplevelse, sier Silje O. Ulstein da hun tirsdag formiddag fikk levert både diplom og blomster på døren – som årets mottaker av Aschehougs debutantstipend. Ulstein motta også 30 000 kroner.

– Jeg er overveldet, særlig når man ser listen over tidligere mottakere. Det er så utrolig gjevt å få lov til å tilhøre den gruppa. Mange av dem har blitt viktige forfatterskap senere, så det er veldig inspirerende.

Ulstein har allerede sørget for at Aschehoug Debutantstipend skal inspirere henne fremover:

– Jeg har allerede hengt diplomet opp over skrivebordet, for det er et veldig sterkt signal om at forlaget har tro på kvaliteten i det jeg gjør. Så når jeg opplever tvil og selvkritikk, så har jeg denne påminnelsen om at veldig kloke mennesker mener jeg tenker godt. Da må jeg stole på min egen stemme.

«En fortellermessig modenhet»

I innstillingen skriver Aschehougs norskredaksjon blant annet: «Til tross for at dette er Ulsteins første bok, fremviser hun en imponerende fortellermessig modenhet.»:

– Jeg bet meg merke i den setningen, og synes det var stas med den. Jeg har ikke noen umiddelbar forklaring på hvor den «modenheten» kommer fra. Men jeg har alltid vært opptatt av å være en god leser, også av det jeg selv skriver. Jeg har stilt høye krav til egen tekst, og investert mye følelsesmessig i den. Kanskje det har gjort noe med språket, sier Ulstein.

Ved siden av det språklige, forteller Ulstein at hun har jobbet hardt fortellerteknisk:

– Der har jeg nok vært svært ambisiøs fra start, og jobbet knallhardt for å få det til å gå opp. Så jeg har vel rett og slett gitt meg selv en bratt læringskurve! Og så er jeg glad i et godt plott med spennende tvister.

Andre krimdebutant

Så vidt BOK365 har klart å se, er det blant tidligere mottakere av Aschehougs Debutantstipend kun én annen krimforfatter, Kurt Aust. Ulstein mener at tildelingen av stipendet til henne er et signal om at Aschehoug verdsetter sjangeren:

– Normalt er jeg ikke veldig opptatt av skillet mellom krim og ikke-krim, men synes det er flott at Aschehoug gir en slik pris til en thrillerforfatter når de mener boka fortjener det. Det vitner om at de tar krimlitteraturen på alvor.

Men hvorvidt Ulsteins «vanskelige andrebok» også blir en spenningsroman, er heller usikkert:

– Jeg kan røpe at jeg jobber med nye prosjekter, men jeg kan ikke akkurat nå si noe om neste bok blir en krim eller roman. Foreløpig har jeg lagt fra meg sjangerdefinisjonen. Jeg har en tendens til å ombestemme meg underveis, så det er vanskelig å vite hva sluttproduktet blir.