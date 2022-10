BRAGE-NOMINASJONENE: Åsne Seierstad er kjempeglad for å bli nominert, og føler seg sett av juryen.

– Jeg ble så utrolig glad. Det er en enorm anerkjennelse. Da jeg vant Brage for forrige bok, To søstre i 2016, husker jeg ingenting av hva jeg følte da jeg fikk vite jeg var nominert. Nå føler jeg en så stor lykkefølelse, sier Seierstad.

Hun er nominert i kategorien for sakprosa, for boken Afghanere (Stenersen). I denne boka reiser Åsne Seierstad tilbake til Afghanistan, tjue år etter at hun skrev Bokhandleren i Kabul.

– Herregud, så fint!

– Det er en veldig personlig bok. Å dra tilbake og finne de menneskene som lever i det vi forlot. Det er ikke igjen noe fra de tjue årene vi har vært i Afghanistan, bortsett fra et avtrykk i de menneskene jeg har møtt.

Gjennom et portrett av tre mennesker, forteller hun historien om hva som skjer i landet etter at vestlige styrker trakk seg ut.

– Jeg forteller historien til han som kjempet mot oss, den unge studenten som var avhengig av oss for å oppnå sine drømmer, men får dem knust når vi trekker oss ut. Det burde vært mer fokus på nettopp dette, om liv som ble snudd på hodet etter vårt tilbaketog. Selve historien om Afghanistan har forsvunnet litt i anmeldelsene. Det virker som om politikerne også bare vil glemme at vi var der, at vi drev krig, eller fredsskaping. Bragejuryen må ha sett denne kritikken i boken, forteller Seierstad.

Hun har på dette tidspunktet ennå ikke sett begrunnelsen fra Brage-juryen, som Bok365 viser henne. De skriver blant annet dette: «Afghanerne blir stående som inngangsport til fortellingen om de menneskelige omkostningene i lys av NATOs engasjement og Norges rolle i Afghanistan, også politisk blir Afghanerne et viktig samtidshistorisk dokument.»

– Brage-juryen har sett akkurat det jeg snakket om, utbryter hun, og dykker ned i dokumentet.

– Herregud, så fint, sier hun, og leser raskt videre. – «Formidabelt», wow! Det ble jeg kjempeglad for.

«Det skulle bare mangle»

– Det er veldig fint å bli nominert, og å få den oppmerksomheten. Når jeg så de andre tenkte jeg at det var hard konkurranse, så her får man bare kose seg med nominasjonsprosessen, sier Ingeborg Arvola.

Hun er nominert i kategorien for skjønnlitteratur, for Kniven i ilden (Cappelen Damm) Hovedpersonen er basert på forfatterens tipp-tipp-tipp-oldemor, Brita Caisa.

– Hva ville Brita Caisa sagt om å være Brage-nominert?

– Hun ville vel sagt: «Det skulle bare mangle», sier Arvola, og ler.

Juryen trekker særlig frem, og hyller, i sin begrunnelse, Arvolas beskrivelser av naturen og ikke minst den samiske kulturen.

– Det syns jeg er kjempefint at juryen vektlegger. Boken begynte jo med kjærlighetshistorien, men jeg forstod raskt at jeg også måtte beskrive tiden og brytningene. Da vokste boken frem til å bli både vanskeligere og bedre.

Tredje store prisnominasjon

Julia Kahrs er denne høsten blitt nominert til tre av de mest prestisjefulle litteraturprisene i Norge. Familien Brattbakk (Gyldendal) er nominert til Arks Barnebokpris, Bokslukerprisen og nå også Brageprisen.

– Det er overveldende. Ganske uvirkelig hele greia. Jeg ble virkelig overrasket av denne nominasjonen. Jeg ble jo utgitt allerede i februar, og det har ikke skjedd så mye nå i det siste. Men så smalt det, sier Kahrs og smiler.

Juryen kaller Familien Brattbakk «herlig ekkel».

– Det tar jeg som et kjempekompliment. Jeg er veldig glad i ting som er ekkelt, skummelt og grotesk. Samtidig er det viktig for meg å inkludere en humor og varme. Jeg må ofte minne meg selv på at jeg skriver for barn.

Juryen påpeker at en av styrkene ved Kahrs bok, er at leseren selv får være litt detektiv i handlingen. Men noen krimbok blir det ikke fra henne med det første.

– Jeg er så innmari glad i mysterier, men jeg må ha noe litt skummelt også. Det er gøy med krimelementer, men det må være noe som bryter med virkeligheten. Jeg må få kose meg med en form for magi i det realistiske når jeg skriver, sier Kahrs, som røper at hun allerede har skrevet ferdig sin neste bok.

– Ikke så viktig å vinne

– Det er overveldende. Det er en enorm glede å oppleve å bli lest. Det å nå ut til lesere betyr alt for oss som skriver, sier Bragepris-nominerte Tyra Teodora Tronstad.

Hun er nominert i kategorien for barne- og ungdomsbøker, for Oppskrift mot ånder som knuser ting (Aschehoug).

Bjørn F. Rørvik er nominert i den samme kategorien:

– Det er veldig gøy, samtidig syns jeg det er litt pussig at vi konkurrerer i litteratur, sier Rørvik.

Han er nominert for den fjortende boken i serien om Reven og Grisungen, Grisaldo. Hvorfor det var akkurat denne boken han ble nominert for, vet han ikke:

– Den er litt lengre, litt tykkere – det liker kanskje juryen? Men nominasjonen var en total overraskelse for meg.

– Hva tenker du om de andre nominerte i din kategori?

– Det er gode kolleger av meg, så jeg blir glad uansett hvem som vinner. Det er ikke så viktig at det blir meg – jeg er bare glad for å bli nominert.