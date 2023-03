Dårlig stemning på Nasjonalbiblioteket

Nasjonalbiblioteket åpner dørene til den norske black metal-verdenen – med utstilling, bok og arrangement.

Lyden av norsk black metal har nådd langt ut i verden, og nå vil Nasjonalbiblioteket se nærmere på norsk svartmetall som kunstuttrykk og kulturelt fenomen.

Under tittelen «Dårlig stemning» trår Nasjonalbiblioteket til med et stort program om sjangeren i vår, og byr på både utstilling, arrangementer, bokutgivelse, panelsamtaler og podkast.

– Et motkulturelt kunstuttrykk

Flere sentrale skikkelser fra det norske svartmetallmiljøet vil også gjøre seg gjeldende.

Jon «Metalion» Kristiansen, Kristoffer Rygg fra Ulver, Ted Skjellum fra Darkthrone, designer Jannicke Wiese-Hansen, Ivar Bjørnson fra Enslaved, produsent Eirik «Pytten» Hundvin, kunstner Grete Neseblod, samt Jan Axel Blomberg og Kjetil Manheim, begge med fartstid fra Mayhem, kommer til ulike arrangementer.

Konsert med Sylvaine – og performance med Witch Club Satan – markerer utstillingsåpning og starten på «Dårlig stemning»-programmet onsdag 29. mars.

– Kulturhistorien vår er full av opprør og motstand. Vi tror det vil oppleves aktuelt og betydningsfullt for et bredt publikum å lære om svartmetall som et slikt motkulturelt kunstuttrykk, sier avdelingsdirektør for kulturformidling ved Nasjonalbiblioteket, Eline Skaar Kleven.

– Ubehag i alle ledd

– I sin mest primitive form er svartmetall rå og uredd musikk, preget av ubehag i alle ledd. Hvis vi tør å nærme oss dette ubehaget, kan det være noe å hente der for oss alle, sier kurator for utstillingen, Thomas Alkärr.

I midten av april utgir Nasjonalbiblioteket boka Snø og granskog. Her nærleser Helge Kaasin, programlederen kjent fra blant annet «Mørke meditasjoner», tekster fra utvalgte låter – og ser på språk, ideologi og nasjonalromantisk raseri i norsk svartmetall.

To episoder av Nasjonalbibliotekets podkast «Gamle greier» vil også gå inn i de mer problematiske delene av historien.

Utstillingen åpner 29. mars og står til 16. september på Nasjonalbiblioteket i Oslo.