Signerte så blekket sprutet

Populær kokebok fra Tromsø-par: Signerte 1201 bøker på syv timer.

Kokeboken Fett & Forstands favoritter slippes ut til bokhandelen i disse dager. Paret Kenneth Øvrevoll og Ena-Marie Hijman har drevet den populære bloggen med samme navn, Fett & forstand, der de deler oppskrifter etter prinsippene i keto-dietten. Lavkarbo for viderekomne, kort fortalt.

Bloggen har hittil i år hatt over 1 million sidevisninger. Dette har også ført til solid interesse for boken: – Da vi la den ut for forhåndsbestillinger kom det inn cirka 700 ordre på noen timer, serveren taklet faktisk ikke pågangen og måtte restartes, sier forlagssjef Jan Mesicek i Lille Måne. Han har aldri opplevd en slik pågang før.

Søker inspirasjon

Begge forfatterne har sterke helsehistorier etter kostholdsomleggingen, og det har inspirert til blogg og oppskrifter på sosiale media, som igjen har resultert i en bok.

– Det er ikke ofte at en bok slippes i juli, men vi tenkte: hvorfor ikke? Mange søker alltid litt inspirasjon til bedre kosthold etter ferien, men vi vet at mange foretrekker å gå i bokhandelen så samtidig som de forhåndsbestilte eksemplarene ble sendt ut åpnet vi boken for salg i bokhandelen.

Tre paller

Det ble levert tre paller til Lille Månes lager i Porsgrunn, 600 på hver pall. 1100 bøker ble gjort unna på sels timer fredag ettermiddag, og lagersjefen selv åpnet døren lørdag morgen slik at de resterende 100 også ble signert.

– Vi var først innom ARK Dyring i Storgata i Porsgrunn som fikk et eksemplar vi hadde med oss før signeringen startet. Samtidig fikk vi kjøpt 10 penner til signeringen og kunne gå i gang i ti-tiden på fredag. Halv fem måtte vi gi oss, for da skulle lageret stenges. Da vi var ferdige med signeringen lørdag, tok vi med et eksemplar til Ark Downtown. Så bokhandlerne i Porsgrunn fikk første og siste eksemplar, 1201 eksemplarer signert på litt under syv timer, sier Kenneth Øvrevoll.

Ny rekord?

Dermed kan Lille Måne-forlegger Jan Mesicek iføre seg sitt bredeste sommersmil:

– Jeg har ikke funnet noen Norgesrekord i boksignering, men 1201 eksemplarer unnagjort på syv timer er vel en sterk kandidat?

(foto: Kenneth Øvrevoll)