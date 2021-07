Cathrines historie

BARNEBOKPROFILEN: – Det har vært utrolig sterkt å få følge et annet menneske så tett gjennom et slikt traume, forteller Mariangela di Fiore. Hun har skrevet bok om Utøya-terroren.

I dag er det 10 år siden terrorhandlingene på Utøya og regjeringskvartalet. Mariangela di Fiore utga tidligere denne våren en bok om en av terrorens ofre, sett gjennom øynene til søsteren hennes.

Forfatter: Mariangela di Fiore

Aktuell med: Søstre (Vigmostad & Bjørke)

– Hvorfor skrev du akkurat denne boken:

– Jeg kjente til Cathrine og familien hennes før terrorangrepene på Utøya, derfor er denne boka veldig nær og spesiell for meg. Jeg følger Cathrine, som mister søsteren sin og selv ble skutt flere ganger på Utøya, gjennom ti år. Det har vært utrolig sterkt å få følge et annet menneske så tett gjennom et slikt traume.

– Tre barnebok-favoritter:

– Anne fra Bjørkely av Lucy M. Montgomery, Little Women av Louisa May Alcott og Madicken av Astrid Lindgren.

– Sjekk ut:

– Bøkene til Maria Parr. De er fantastiske!

– Hvordan jobber du?

– Jeg går i skytteltrafikk mellom macen på arbeidsrommet mitt og flygelet i stua. Pauser hvor jeg spiller klassisk piano mellom skriveøktene er helt essensielt, det klarner hodet mitt og fyller meg med ny energi. Ellers tar jeg meg som regel en joggetur og en yogaøkt midt på dagen. Jeg jobber best i kortere, mer eksplosive økter. Jeg bor på Nesodden, og Nesoddbåten er forøvrig et perfekt sted å skrive. Jeg får skrevet utrolig mye på de tyve minuttene båten bruker over fjorden. Underbevisstheten min jobber kontinuerlig med manusene jeg skriver på, så det å sette seg ned er egentlig siste del av jobben.

– Din egen favorittillustrasjon?

– Hilde Hodnefjelds illustrasjoner fra boka Elefantmannen som vi ga ut sammen i 2013. Hilde leverte fantastiske illustrasjoner, og boka vant to gjeve priser i USA.

– Hvilken barnebok gjorde størst inntrykk på deg som barn?

– Farvel, Rune av Marit Kaldhol og Wenche Øien (ill.). Denne boka gjorde et utrolig sterkt inntrykk på meg som barn og både var, og er fortsatt, noe av det såreste og vondeste jeg har lest.

– Hvilken barnebokskikkelse ville du helst ha møtt?

– Drømmen er å få være Anne fra Bjørkelys «bosom friend».

– Og hvem ville du helst selv ha vært?

– Jo March i Little Women. Egentlig føler jeg at jeg har litt av alle de fire March-søstrene i meg, men Jo er favoritten. Jeg ville elsket å vokse opp i den søsterflokken.

– Hva må en virkelig god barnebok inneholde?

– Det samme som en god voksenbok. Den må være troverdig innenfor sitt univers, ha interessante og sammensatte karakterer og formidle en gripende historie/følelse.

– På eventyr med Potter eller over de syv hav med Pippi?

– Jeg ville reist på oppdagelsesferd med Pippi. Jeg elsker galskapen, motet og energien hennes. Dersom Lilla Gubben var med, ville det vært toppen av kransekaka, da jeg er hestejente og elsker hester.