Søker nye forfattere

Cappelen Damm utlyser manuskonkurranse, hvor vinneren mottar 50 000 kr og en avtale om å arbeide med redaktør om mulig bokutgivelse.

Cappelen Damm søker nye stemmer med gode historier for unge lesere. Forlaget opplyser at de er på utkikk etter romanfortellinger eller tegneserier, i serie eller enkeltstående, for barn og ungdom mellom 6 – 17 år.

– Vi håper at alle som har en god idé, en veldig god pitsj eller et ferdigskrevet manus, melder seg, sier forlagssjef for barn og ungdomslitteratur i Cappelen Damm, Ragnfrid Trohaug, og legger til:

– Vi ønsker å løfte fram nye litterære stemmer, og vi er ekstra oppmerksomme på bokprosjekter som tilfører barnelitteraturen noe nytt. Når det er sagt, det aller viktigste er at ideen er godt gjennomført og treffer målgruppa rett i hjertet.

Mulig bokavtale i premiepotten

Juryen består av redaksjonen i Cappelen Damm barn og ungdom, og vinneren kunngjøres i mars 2023. I premiepotten venter et arbeidsstipend på 50 000 og en avtale med redaktør om utvikling av prosjekt til utgitt bok.

Vinneren vil også – sammen med andre utvalgte innsendere – inviteres til kreativ workshop hos Cappelen Damm.

Frist for innsendelse er 5. februar 2023. For fullstendig utlysning besøk cappelendamm.no